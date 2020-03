Alessia Macari è stata la prima vincitrice del Grande Fratello Vip e in queste ultime ore la ex Ciociara di Avanti un altro si è scagliata contro una delle protagoniste di questa quarta edizione del reality. Stiamo parlando di Valeria Marini, che era nella Casa anche ai tempi della Macari e che nelle ultime ore ha ricordato quell’esperienza e parlato anche della vincitrice.

“Ha vinto Alessia, ma è come se avessi vinto io – ha Valeria – Ero la più famosa, tutti me l’hanno detto che ero io la vincitrice annunciata. Sono felice, però, che abbia vinto la ragazza, come si chiamava? Alessia Macari, perché è giovane e aveva bisogno di farsi conoscere, io ho sempre lavorato tantissimo, non mi serviva la vittoria del Grande Fratello Vip”. Parole che non sono piaciute per niente alla Macari, poi intervenuta tra le sue Storie di Instagram. (Continua dopo la foto)



















“Io ho difeso sui social Valeria Marini quando è stata insultata nella Casa – è stata la replica di Alessia Macari -, ma poi mi sono ricordata che per ben tre volte mi ha chiamato ‘grassa’”. E ancora: “Cosa penso di lei? Che è una falsa e una provocatrice. Lei è tanto amata e al GF si ricordano solo di lei… È l’unica donna che dichiara che ama le donne, invece è la prima che le butta giù”. (Continua dopo la foto)















E dulcis in fundo: “Sei talmente famosa che ti tocca riprovarci una seconda volta perché non ci riuscita alla prima”. A proposito dell’attività social della Macari, uno dei suoi ultimi post ha fatto girare la testa ai fan. Uno dei tanti, perché la ex Ciociara di Avanti un altro si mostra spesso in versione super sexy e questa volta il look per il weekend è passato decisamente in secondo piano: tutti ipnotizzati dalle sue forme esplosive. (Continua dopo foto e post)











Con un berretto in testa e un body nero molto aderente e scollato che a stento contiene il suo décolleté da urlo, Alessia Macari ha subito conquistato l’attenzione degli utenti. Che hanno presto inondato il post di like e commenti estasiati. “Ma chi lo guarda il cappellino?”, ha osservato uno. E altri: “Sei sempre più bona!”, “Sei stupenda e sexy da morire”, “Hai due bombe…”. E infine, tra i tanti messaggi, un fan commenta riferendosi al marito: “Beato Oliver Kragl!”.

Bianca Guaccero emozionata a Detto Fatto: “100 rose e una lettera”. Ecco chi è l’autore di quel gesto