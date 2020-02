“La mia mamma bella”, una faccina con i cuori e l’autore della foto cioè “papo”. Sotto al post che mostra questa bella signora sorridente al mare una pioggia di like e di commenti. Anche da parte di tanti vip, che si sono subito complimentati con la madre della conduttrice. Cristina Parodi scrive “Bella bella”, Carolyn Smith “Complimenti, you have a beautiful mother” mentre altri lasciano semplicemente un’emoticon.

E poi i follower, certo. La presentatrice ne ha una valanga e a tanti è sembrato di vedere una somiglianza impressionante tra lei e la mamma, ritratta in due scatti apparsi poco fa sul suo profilo Instagram, altri invece non possono che sottolineare la sua bellezza. “Uguali”, si legge tra i numerosi messaggi. E ancora: “Proprio una bellissima mamma”, “Hai una mamma stupenda, meravigliosa”, “Mooooolto bella!”. (Continua dopo la foto)



















I fan più sfegatati di Alessia Marcuzzi forse l’hanno riconosciuta subito vedendo questa nuova foto perché non è la prima volta che la conduttrice de Le Iene posta le sue foto in rete. Era già successo per esempio per la festa della mamma. Ma Alessia piace da impazzire anche per questo: per condividere tanti momenti del suo privato e dunque immagini dei suoi affetti più cari. (Continua dopo la foto)















E ogni volta, come in questo caso, fa incetta di cuoricini e complimenti. La mamma della presentatrice si chiama Antonia Donatelli. Dalle foto condivise dalla sua meravigliosa figlia si intuisce che oltre a essere una bellissima donna è anche elegante, di classe e ha gli stessi tratti della Marcuzzi sul viso. Si somigliano molto, anche nel fisico. La signora Antonia infatti ha una linea invidiabile. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram La mia mamma bella🥰 Pic by papo Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 28 Feb 2020 alle ore 7:36 PST



Mamma Antonia e Alessia hanno un rapporto molto stretto e in occasione della festa della mamma, la conduttrice aveva scritto su Instagram : “Auguri alla mia mamma e a tutte le mamme del mondo (anche a quelle che figli non ne hanno, ma sono mamme di cuccioli, fidanzati o mariti)!!! Dalla mia, che si chiama Antonietta, ma per tutti Tony, spero di aver preso la stessa leggerezza che la fa sembrare sempre una ragazzina, e la stessa profondità d’animo che mi ha fatto rimanere sempre con i piedi per terra”.

