Negli ultimi tempi abbiamo visto Antonella Mosetti più che altro in veste di ospite e opinionista in tv. Ma molti ricorderanno bene che la ex stellina di Non è la Rai è stata tra i concorrenti della primissima edizione del Grande Fratello Vip. Era il 2016 e Antonella entrò nella Casa insieme alla figlia Asia Nuccetelli.

Poi, sempre a proposito dei suoi lavori sul piccolo schermo, nella primavera del 2019 è stata tra i giurati di All Together Now, il talent show condotto da Michelle Hunziker. Ma anche se ultimamente la showgirl non è più così presente sul piccolo schermo continua a essere seguitissima dai suoi fan. Su Instagram ovviamente, dove Antonella Mosetti è sempre più attiva. Protagonista assoluto dei suoi numerosi scatti social è senza ombra di dubbio il suo corpo da urlo. (Continua dopo la foto)



















Fisico scolpito, curve esplosive in primo piano e sguardi sexy e ammiccanti. Antonella Mosetti sa bene come alzare la temperatura in rete. E anche l’ultimo scatto condiviso sul suo profilo Instagram è particolarmente audace. La showgirl ed ex gieffina si è mostrata ai follower con solo l’accappatoio addosso. Accappatoio non calzato bene però E infatti uno dei due seni fa capolino. (Continua dopo la foto)















“Stai lontano da qualsiasi cosa ti faccia sentire ordinario” è la didascalia che la Mosetti lascia sotto al post sexy, con tanto di hashtag #madness #love #pink. Il décolleté generoso naturalmente non passa inosservato nella serie di scatti che Antonella regala al suo pubblico. Ed è stata subito sommersa di like e complimenti. In poche ore il post ha totalizzato più di 5mila cuoricini. (Continua dopo foto e post)











Per non parlare della pioggia di commenti che si è scatenata nel giro di pochissimo tempo: “Bellissima sei”, “Numero 1”, “Oltre il top”, le scrivono i suoi ammiratori. E ancora, tra tantissimi “stupenda” e “fantastica”: “Bellezza stratosferica”, “Che favola che sei”, “Sei oltre!”, “Troppo bona”. Insomma, ancora una volta Antonella Mosetti è riuscita a lasciare di stucco tutti i suoi follower.

