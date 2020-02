Salt Challenge, corre sui social l’ultima folle e pericolosa sfida. L’allarme: “Può essere fatale”

Può sembrare un gioco, uno scherzo divertente, ma non lo è assolutamente. Stiamo parlando dell’ultimo challenge social, diventato virale in queste ore. Si chiama “Salt Challenge” ed è una nuova moda su Tik Tok, il social network che va per la maggiore tra i giovanissimi. Si tratta di una pericolosissima moda che consiste nell’ingerire un’enorme quantità di sale da versare direttamente in bocca.

La moda è sbarcata sui social, in particolar modo su Tik Tok e il dottor Simran Deo, dalle pagine del Mirror, ha lanciato l'allarme. "Come medico consiglio vivamente alle persone di non partecipare a questa attività. Mangiare troppo sale fa male alla salute nell'immediato e nel futuro. A breve termine, a seconda di quanto viene ingerito, mangiare troppo sale può essere velenoso".



















E ancora: “Questo perché aumenta i livelli di sodio nei nostri corpi portando sete intensa, confusione, nausea e vomito. In casi estremi può anche portare a convulsioni, a un coma o può persino essere fatale, poiché gli alti livelli di sodio fanno gonfiare il cervello all’interno del cranio”.

"Salt Challenge" arriva a una sola settimana da un altra sfida pericolosissima, la Skullbreaker Challenge. Anche in questo caso la moda ha dei rischi altissimi, persino la morte, perché chi partecipa a questo 'gioco', se così si può chiamare, non è consapevole dei rischi.















Due dei partecipanti, che sanno di cosa si tratta, coinvolgono una terza vittima. I tre, allineati in orizzontale, saltano alternativamente mentre la scena viene ripresa da uno smartphone. Quando arriva il turno del ragazzo al centro, i due ai lati fanno una specie di sgambetto, spingendo in avanti le gambe del malcapitato, che cade violentemente di schiena a terra. La spinta data dal salto fa sì che l'impatto a volte sia fortissimo e il rischio più grave è che la vittima dello scherzo batta la testa, con gravissime conseguenze. Il video poi viene postato sui social per ottenere like e condivisioni.









La caduta inaspettata provocata dallo sgambetto può portare a effetti gravi per la vittima: da emorragie interne a rotture di polsi sbattuti violentemente al suolo, fino ad arrivare alla perdita di conoscenza, già registrata in più occasioni. Non sono da escludere inoltre la possibilità di paralisi permanenti o addirittura di morte nei casi più sfortunati.

