Levante non ha vinto il Festival di Sanremo 2020 ma la sua ‘Tiki Bom Bom’ l’ha vista comunque posizionarsi tra le canzoni favorite dal pubblico. La cantante, che è reduce dal successo del Festival dove si è trovata in gara accanto al suo ex fidanzato (e vincitore di questa edizione) Diodato, si è di recente raccontata ai microfoni di Verissimo. Molti si sono convinti che Fai Rumore, la canzone di Diodato che ha trionfato all’Ariston, sia dedicata proprio a lei, all’anagrafe Claudia Lagona.

Ma a sciogliere ogni dubbio ci ha pensato proprio Levante, che nel salotto di Silvia Toffanin ha spiegato: “A lui, in un’intervista, è scappato che forse era anche per me, ma credo che in un sentimento si possano far confluire tante cose, anche le esperienze più fresche. Probabilmente può esserci un’emozione dedicata a me, ma non è per me quella canzone”. (Continua dopo la foto)



















E su Diodato la cantante ha aggiunto di essere “felicissima per lui e per la sua vittoria” perché “è un cantautore che si merita questo successo”. Sempre a Verissimo, poi, ha svelato di essere fidanzata: “Sono innamorata e sono in una fase molto felice della mia vita – ha confessato a Silvia Toffanin – Ho un fidanzato da pochi mesi. È bello essere innamorati. L’amore non deve essere faticoso”. (Continua dopo la foto)















Levante è amatissima dal pubblico, che la segue anche sul suo profilo Instagram. Ed è stato lì che l’artista ha mostrato a tutti il cambio look. La cantante dai capelli lunghissimi ha sorpreso tutti dando un vero taglio netto: addio chioma folta, benvenuto long bob. “Prima che sia qualcun altro a dirtelo – ha scritto nella didascalia della foto coi ‘nuovi’ capelli corti – Senza paura. L.”. (Continua dopo foto e post)











La reazione dei fan a questo cambiamento drastico? Tanti si sono complimentati per la sua bellezza e per il suo coraggio, ma tanti altri non l’hanno preso bene. Qualcuno è addirittura rimasto sconvolto dal taglio di quella chioma stupenda definita “patrimonio dell’umanità” pur sottolineando come sia comunque bellissima. “Nooo”, si legge sotto al post. E ancora: “I tuoi capelli erano patrimonio mondiale dell’umanità”, “I tuoi capelli erano una meraviglia”, “Noooo, perché?”.

