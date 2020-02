Pago e Serena Enardu non sono più concorrenti del GF Vip ma grazie al reality di Canale 5 sono tornati insieme. Dopo la rottura a Temptation Island Vip, il cantante sardo e l’ex tronista di Uomini e Donne si sono ritrovati nella Casa più spiata d’Italia e, dopo mesi di lontananza, deciso di dare un’altra possibilità al loro rapporto. La settimana scorsa, poi, a qualche giorno di distanza, il pubblico ha eliminato entrambi dalla Casa. Prima lei, poi lui. E si è subito parlato di fiori d’arancio.

Era stata Serena per prima ad aprirsi in tal senso. “Molte volte con Pago abbiamo parlato di matrimonio – aveva raccontato nel salotto di Verissimo poco dopo la sua uscita di scena al GF Vip -, ma avevo sempre paura perché lo vedevo solo come la firma di un contratto. Oggi, però, metterei subito quella firma per poter essere sicura che sia mio. Prima avevo paura, ma oggi Pago lo sposerei”. (Continua dopo la foto)



















Poi è arrivata “la risposta” di Pago sulle pagine del settimanale Chi: “Con Serena ci stiamo riscoprendo. Ancora ci sono cose da capire e da chiarire. La nostra crisi è iniziata ben prima dell’arrivo delle telecamere. I primi passi verso nuovi sorrisi sono nati poi nella Casa. Da qui, però, a parlare di nozze, eccetera, ne passa di tempo. Contano prima i fatti”, ha precisato Pacifico Settembre. (Continua dopo la foto)















Insomma, è ancora presto per le nozze. Ora è tempo di chiarire i punti rimasti oscuri, riscoprirsi e poi magari pensare al grande passo. Nel frattempo, dopo il GF Vip, Serena e Pago sono tornati alla vita di sempre e, soprattutto lei, su Instagram. Ed è proprio sul social dove la Enardu è sempre più attiva che è arrivata una confessione. (Continua dopo le foto)











Nelle ultime ore Serena Enardu ha confidato ai suoi fan di Instagram un “problemino” di salute cominciato proprio quando era nella Casa del GF Vip. Tra le Storie ha raccontato di essere stata con sua sorella Elga da un otorino per un problema al naso. Ma niente di grave: “Ho una piccola infezione che mi è venuta nella Casa, per via dell’aria condizionata. Lì la situazione è molto chiusa e mi si è irritato tutto il naso”, ha rivelato.

