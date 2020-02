Eva Henger sa bene come alzare la temperatura su Instagram. Alla soglia dei 50 anni, la ex attrice a luci rosse ha un fisico e curve da urlo che farebbero invidia a tantissime donne più giovani. Si è confessata di recente sulle pagine di Novella 2000 e ha parlato anche del rapporto con il marito, Massimiliano Caroletti, e papà di Jennifer, 9 anni.

“Ci amiamo molto. Massimiliano vuole insistentemente un altro figlio da me”, ha rivelato la sexy 47enne. E ancora: “Speriamo di averlo presto, i figli sono la cosa più bella del mondo, compresa la mia Mercedesz. E se sarà una bambina, spero che assomigli a lei”. Eva e Mercedesz hanno finalmente fatto pace dopo mesi di gelo. È successo tutto nel salotto tv di Domenica Live, dove Barbara d’Urso ha fatto sì che madre e figlia potessero ritrovarsi e ricongiungersi. Il rapporto si era incrinato quando Eva accusò Lucas Peracchi di essere un fidanzato violento con la sua Mercedesz. (Continua dopo la foto)



















Anche in quell’occasione la d’Urso aveva organizzato un confronto tra la Henger, la figlia e il genero ma non aveva raggiunto il risultato sperato. Il lieto fine è arrivato i primi di febbraio, durante una puntata di Domenica Live quando. dopo una discussione molto accesa, Mercedesz è riuscita a strappare delle scuse a mamma Eva. Ma a quanto pare, i rapporti tra le due restano freddi. (Continua dopo la foto)















Nonostante le scuse in tv, nulla pare cambiato dopo le liti e lo scambio di accuse prima via social e poi davanti le telecamere, come spiegato dalla Henger sempre a Novella 2000: “Non ci sono rapporti, per Mercedesz è vietato vedermi. Lei è completamente succube di Lucas”. Eva però non demorde. E nel frattempo continua a essere super attiva su Instagram per la gioia dei suoi tanti fan. L’ultimo post? Un tripudio di complimenti. (Continua dopo foto e post)











La nuova foto vede Eva con bikini e tacchi a spillo. Quindi corpo da sballo e sensualità a mille e infatti la reazione dei follower a quello spettacolo non è tardata ad arrivare: tutti pazzi di lei e delle sue curve esplosive. “Sei splendida, molto affascinante”, “Sempre divina”, le scrivono sotto al post. E ancora: “Quanto sei bella, Eva”, “Eva mi fai squagliare, sei bellissima”, “Wow, che donna”, “Sei sempre affascinante”, “Che ti farei cara Eva” e “Sei sempre il massimo, incantevole”.

