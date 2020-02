Pamela Barretta è un’ex protagonista del trono over di Uomini e Donne che, nonostante abbia lasciato da tempo il programma con Enzo Capo, continua a essere seguitissima dai fan del programma. La ex dama è felice con l’uomo che ha incontrato nel dating show di Maria De Filippi e proprio recentemente si è confidata sulle pagine di UeD Magazine.

"Il primo 'Ti amo' gliel'ho detto io – ha raccontato al settimanale la bella Pamela – e dalla faccia che ha fatto Enzo credo che non se lo aspettasse. Poi però mi ha guardata e mi ha risposto 'anch'io'". Enzo ha anche espresso il desiderio di avere un figlio, ma per ora, ha spiegato ancora la Barretta, non se ne parla perché devono ancora conoscersi a fondo. Sul matrimonio, invece, è lui a essee contrario mentre lei ha rivelato: "L'ho sempre sognato, con l'abito bianco, ma non credo che succederà, la cosa un po' mi dispiace. Probabilmente dovrò rinunciare a un mio desiderio".



















Certo, Pamela Barretta ed Enzo Capo stanno insieme da poco tempo ma a giudicare anche dalle immagini condivise sui rispettivi profili social tra loro le cose procedono alla grande. Dal principio spesso in viaggio, in questo momento la coppia nata al trono over si sta godendo una bellissima vacanza alle Maldive ma, come già accaduto in passato, gli hater non hanno perso occasione per attaccare la ex dama.















"Meraviglioso, ti sembra niente il soleee, la vita, l'amoreeeee", ha scritto lei taggando il suo Enzo sotto a una serie di foto in cui i due, in costume, abbracciati e felici, si lasciano immortalare sulla spiaggia. Il post è stato presto riempito di messaggi, ma non proprio tutti positivi. I complimenti alla coppia non sono mancati, ma sono arrivate anche tante critiche per lei.











“Lui coi soldini, lei con un bel fisico. Tutto si incastra”, “Ma ogni tanto lavorate?”, “Siete belli, ma non so se faceva il salumiere eri così felice…”, “Amore a prima VISA”, si legge sotto. E ancora, tra i tanti commenti di accuse alla Barretta: “I soldi…”, “Se faceva l’operaio volevo vederlo tutto sto amore…”. E poi, in relazione all’allarme Coronavirus: “Ma prima di pubblicare tutto questo hai mai pensato a quello che sta succedendo in Italia e nel mondo?”. Va però detto che tanti, tantissimi prendono le difese di Pamela invitandola a non curarsi dell’invidia di molti utenti.

