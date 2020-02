“Che giovane donna, brillante e sensibile, sei diventata, sono così orgoglioso di te. Sei bella dentro e fuori, ti voglio bene”. Così l’attore, uno dei più amati in assoluti e considerato un vero sex symbol, scrive su Instagram sotto a una bellissima foto papà e figlia per fare gli auguri alla sua ‘bambina’. Bambina si fa per dire, perché questa meravigliosa ragazza bionda come la mamma e con gli occhi color del cielo come il papà ha appena compiuto 18 anni.

“Buon compleanno”, ha aggiunto la superstar. E poi “Wow”, come se non ci credesse nemmeno lui di quanto scorre velocemente il tempo. Boom di like immediato. Solo pochi giorni prima di celebrare questo importante traguardo della sua primogenita, aveva fatto gli auguri ai suoi fratelli. Sempre su Instagram, ma con una foto ‘amarcord’ del prima e una del ‘poi’: “Non posso credere abbiate già 13 anni”, era stata la didascalia. (Continua dopo la foto)



















Il papà che a quanto pare adora celebrare i compleanni dei suoi gioielli sui social è Patrick Dempsey, già dottor Stranamore di ‘Grey’s Anatomy’, la serie tv che ha lasciato da diverso tempo ormai ma che l’ha definitivamente consacrato nell’Olimpo dei sex symbol di Hollywood. E per festeggiare la figlia Tallulah Fyfe, che come detto è diventata maggiorenne, ha scelto un bellissimo selfie di coppia che ha fatto subito boom di like e di commenti. (Continua dopo la foto)















Tee, come la chiama l’attore, è nata dall’amore con Jillian Fink, truccatrice sposata nel 1999 a cui come riporta Vanity Fair Patrick Dempsey ha dedicato la foto del 4 febbraio, festeggiando, insieme al suo compleanno, la rarità di un amore capace di sopravvivere alle piaghe del tempo. I due a inizio 2015 avevano infatti diffuso un comunicato di separazione “per differenze inconciliabili”. (Continua dopo foto e post)











Poi però Patrick Dempsey e Jillian Fink hanno deciso di riprovarci annullando così ogni piano di divorzio. E a giudicare da come sono andate e stanno andando le cose mai decisione fu più azzeccata. Oltre alla bella Tallulah Fyfe, i due sono anche genitori dei gemelli Darby Galen e Sullivan Patrick, che sono nati il primo febbraio di tredici anni fa.

