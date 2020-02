Sonia Bruganelli ha da poco spento 46 candeline e dopo il party organizzato alla boutique di Gucci nel centro di Roma, la moglie di Paolo Bonolis ha proseguito i festeggiamenti volando alle Maldive. Naturalmente si è saputo grazie a Instagram, dove Sonia condivide spesso foto e video del suo quotidiano. E naturalmente, visto che accade spesso, quei post hanno scatenato gli hater.

Questa volta lady Bonolis è stata criticata per essere volata alle Maldive durante l'emergenza Coronavirus, il virus che arriva dalla Cina e che si è diffuso anche in Italia con oltre duecento contagi e sei vittime registrate al momento. Come successo nei giorni scorsi a Michelle Hunziker, anche lei volata al caldo, molti utenti della rete non hanno mandato giù la sua vacanza in questa situazione così delicata. E sono scattati i messaggi al veleno.

















"Forse in un momento così delicato, si poteva evitare questa immagine – ha scritto un follower sotto al video postato da Sonia Bruganelli -, questione di sensibilità". Qualcun altro invece ha commentato: "Vergognati.in un momento in cui il paese è in emergenza". "Nella vita una certezza c'è – si legge in un altro commento – se viene una catastrofe crepiamo tutti il povero e il ricco senza distinzione sei patetica ti scivola tutto hai il pelo lungo".















La replica di Sonia Bruganelli non è tardata ad arrivare: "Iniziamo con i luoghi comuni! Dai!", ha scritto rispondendo alla polemica. Come detto, qualche giorno fa era accaduta la stessa cosa a Michelle Hunziker che, volata alle Maldive per rilassarsi, proprio come sta succedendo in queste ore a Ladu Bonolis era stata attaccata da alcuni utenti per aver condiviso foto spensierate in questo momento di allarme.











Visualizza questo post su Instagram Baby shark ❤️ Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi) in data: 24 Feb 2020 alle ore 3:26 PST



“Ciao ragazzi qui è l’una e mezza – era stata la ‘risposta’ della svizzera nelle Storie di Instagram -, ma faccio un po’ di fatica a dormire perché le brutte notizie hanno raggiunto anche noi qui, dall’altra parte del mondo. Sembra un po’ un film dell’orrore e invece è tutta la realtà. L’unica cosa che possiamo fare è seguire le dieci regole che sono state diffuse dal ministero della salute e restare informati. Questo è molto importante, restiamo compatti ragazzi”.

