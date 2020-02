Coronavirus Italia, il costo dell’Amuchina alle stelle: “Siete degli sciacalli!”

Gli sciacalli sono dappertutto e sfruttano ogni tipo di situazione. La corsa ai rifornimenti era già scattata nei giorni scorsi, ma dopo la scoperta del focolaio di Coronavirus in provincia di Lodi e poi in Veneto l’Amuchina, il gel igienizzante per le mani, è diventato introvabile. Scaffali vuoti e scorte in esaurimento praticamente dovunque. E, come c’era da aspettarsi, qualcuno ha deciso di approfittarsene.

Successe lo stesso per i Nutella Biscuits: poche confezioni, rifornimenti lenti, e prezzi che salivano alle stelle: anche 50 euro alla confezione rispetto al prezzo consigliato di vendita di circa 3 euro. Lo stesso sta succedendo con l’Amuchina. I prezzi sono saliti in alcune farmacie, dove solitamente vengono venduti a tre euro, ma Fanpage.it ha constatato che gli aumenti possono arrivare ad un euro in più per confezione; il prezzo di acquisto per l’attività è di circa 2 euro, con prezzo massimo consigliato di 4.10 euro, e prezzo al pubblico di 3 euro. Sul popolare sito di e-commerce Amazon si trovano delle offerte incredibili. (Continua a leggere dopo la foto)

















Su Amazon alcuni venditori privati che usano la piattaforma hanno messo in vendita l’Amuchina con rincari che superano il 700%. In uno degli annunci si legge, infatti, che 12 confezioni da 80ml di Amuchina Xgerm costano 200 euro, quindi circa 16.6 euro per ogni confezione. Quindi, ben 208 euro al litro. Un altro inserzionista è ancora più caro: 4 pezzi da 80ml di Amuchina Xgerm (totale 320ml) a 79 euro, quindi 19,75 euro per ogni confezione. Ovvero, 246,8 euro al litro. (Continua a leggere dopo la foto)















Naturalmente al netto di eventuali spese di spedizione. In farmacia l’Amucina Xgerm viene solitamente venduta a circa 3 euro (prezzo massimo consigliato di 4.10). Online, il prezzo è molto simile: tra i tre e i quattro euro, sempre per la confezione da 80ml. Ma per capire la consistenza dei rincari si può fare un confronto anche con le taniche che si possono acquistare, anche online, da usare come ricarica per le confezioni portatili: una tanica da 5 litri di gel igienizzante per le mani Amuchina Xgerm si può trovare su Internet a 42 euro, quindi a 8,4 euro al litro. (Continua a leggere dopo la foto)













Un fatto vergognoso: quanto sta accadendo a proposito dell’Amuchina sembra dimostrare che c’è gente pronta a speculare anche sulle emergenze. Esattamente il contrario di quanto aveva detto la virologa Ilaria Capua che aveva chiesto al nostro Paese di “fare il più grosso sforzo di responsabilità collettiva della nostra Storia” per fronteggiare l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

Ti potrebbe anche interessare: Coronavirus, la decisione del Ministro dell’istruzione: stop alle gite scolastiche per tutta Italia