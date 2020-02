Gianni Sperti è una colonna portante a Uomini e Donne. Da anni opinionista storico del dating show di Maria De Filippi insieme a Tina Cipollari, l’ex ballerino (ve lo ricordate a Buona Domenica e ad Amici?) ed ex marito di Paola Barale si fa spesso sentire in trasmissione. È lui soprattutto a portare in studio le segnalazioni sui protagonisti di UeD.

È successo anche con un corteggiatore della bella Sara Shaimi: dalle anticipazioni del trono classico sappiamo infatti che Gianni ha fatto presente a redazione e tronista che Gaetano era stato avvistato in un hotel in compagnia di una ragazza. Sara è andata a verificare e, dopo averlo smascherato, l’ha eliminato all’istante. E poi le discussioni al trono over: le accuse ad Armando Incarnato, che hanno fatto vacillare il suo posto nel parterre maschile, e i battibecchi con Barbara De Santi. (Continua dopo la foto)

















Proprio ultimamente Gianni Sperti ha avuto un acceso scontro con la dama lombarda: l’ex ballerino si era risentito per delle frasi pubblicate sui social da Barbara in cui lei gli dava del mantenuto riferendosi a delle parole attribuite a Paola Barale. Ma poi si è risolto tutto: “Stai tranquilla, io sono sereno. ho un ricordo felice di quel matrimonio”, ha detto l’opinionista abbracciando la dama che aveva pensato addirittura di lasciare il programma. (Continua dopo la foto)















Gianni Sperti, che è amatissimo dal pubblico, è anche molto seguito su Instagram. Il suo profilo, dove racconta il suo quotidiano, è seguito da oltre un milione di persone e uno degli ultimi scatti ha lasciato tanti follower a bocca aperta. Uno scatto sensuale in cui Gianni si mostra in intimo che commenta così: “Chi non è in pace con se stesso, sarà in guerra con il mondo intero”. (Continua dopo foto e post)













Nella foto Gianni Sperti indossa un maglione bianco e un paio di mutande che si intravedono a malapena e mettono in risalto le sue gambe toniche. Ha un paio di occhiali da vista in stile Clark Kent e non passano inosservati le mani ben curate e i tatuaggi. Quasi 30mila i like per il post in cui alcune fan si sono lasciate andare a commenti di questo tipo: “Sei molto sensuale e bellissimo”, “Senza parole… Stupendo”, “Tu sei il fuoco”. Insomma, pioggia di complimenti per il 46enne.

Uomini e Donne: chi è e quanti anni ha Alessia, la dama del trono over che corteggia Samuel