La Milano Fashion Week è cominciata da qualche giorno e basta aprire i social per fare subito incetta di vip e look strepitosi. Non ha mancato di presenziare all’evento la bellissima Elisabetta Canalis che, pur vivendo in pianta stabile a Los Angeles, torna spesso in Italia. E alla Settimana della moda milanese si è subito resa protagonista.

Giovedì la ex Velina mora, tra le più amate di tutti i tempi, ha partecipato alla sfilata di Max Mara che, come sempre, in passerella ha mostrato una donna elegante e sofisticata. Perché la femminilità passa anche per maxi cappotti e maglioni a collo alto. Lo hanno dimostrato anche le ospiti famose sedute sul front raw con un tris di bellezze nostrane. Sedute accanto a Elisabetta Canalis, infatti, c’erano Melissa Satta e Giulia Michelini. Tutte e tre vestite con tailleur originali. (Continua dopo la foto)

















Melissa Satta, anche lei storica ex Velina mora di Striscia la Notizia, per la sfilata di Max Mara ha puntato tutto sul color panna, con pantaloni corti abbinati a camicia e giacca ton sur ton; Giulia Michelini era in total white: ha optato per un tailleur con short a vita alta e giacca a un bottone portata poggiata sulle spalle in lino. Il tutto abbinato a un top lingerie in raso con dei dettagli in pizzo sullo scollo. (Continua dopo la foto)















Elisabetta Canalis, invece, si è presentata all’evento con un completo bianco con delle stampe tabacco abbinate alla maglia collo alto color nude che portava sotto la giacca che non ha mancato di mostrare meglio sul suo profilo Instagram. E non ce ne vogliano l’altra Velina e l’attrice, ma ‘Eli’ era davvero super sexy: in versione hot per la settimana della moda del capoluogo lombardo. (Continua dopo foto e post)











Come mostrano le foto condivise sul suo Instagram, sotto alla giacca la maglietta era completamente trasparente e non ha nascosto il fuori di seno. Forse un body più che una maglia, ma comunque portato senza reggiseno lasciando davvero nulla all’immaginazione. Praticamente è rimasta in topless quando, nonostante i tentativi di tenere la giacca, senza bottoni, un colpo di vento unito al movimento del braccio ha svelato il lato A.

