Michelle Hunziker, il messaggio per Silvia Toffanin è commovente. Michelle Hunziker è una delle conduttrici più amate della televisione italiana, così come Silvia Toffanin da anni al timone di Verissimo. Forse non tutti lo sapevano ma le due sono amiche da una vita. La foto che Michelle Hunziker ha postato di recente su Instagram ne è la prova. Nello scatto postato dalla conduttrice svizzera, lei e la Toffanin sono abbracciate e sorridenti. La didascalia è tenerissima e ha ricevuto tantissimi cuoricini di apprezzamento:

"Ci siamo conosciute quando eravamo ragazzine – scrive Hunziker –. Abbiamo tante cose che ci legano da anni… Come il nostro Frank e la nostra piccola grande Graziellina… Sono tanti anni ormai che camminiamo insieme, ognuna con la sua personalità e i suoi spazi. Ti ricordi quanto eravamo curiose e piene di sogni?". Michelle e la compagna di Piersilvio Berlusconi si conoscono da tempo e hanno faticato per arrivare dove sono.

















"Avevamo deciso di realizzarci, eravamo determinate e come dico sempre alle mie figlie: avevamo tanta, tanta 'fame'! – scrive ancora Michelle – Fame di studiare, di evolvere e comprendere quale fosse il nostro posto nel mondo del lavoro". Ora sono entrambe famose: entrambe fanno il lavoro che amano, entrambe sono felici di essere dove sono. Sia Michelle che Silvia si sono costruite il loro percorso professionale faticando e mettendocela tutta.















E ora Michelle sente l'esigenza di fare i complimenti all'amica: "È arrivato il momento di farti i complimenti… Hai seminato davvero bene, Silvia. Ti sei dedicata anima e corpo al tuo programma, non hai mai smesso di studiare e tutto questo in un elegantissimo silenzio e con grande personalità. Sono fiera di te, fiera e felice di vederti dove sei oggi come una sorella. Avanti tutta! Ti voglio bene". Un messaggio davvero tenero che non ha lasciato indifferente il pubblico.











Una dimostrazione di affetto davvero dolce. Per di più tra donne… Non è cosa da tutti scrivere un messaggio di questo tipo a una “rivale”. E questo dimostra che Michelle Hunziker è una donna davvero sensibile e spontanea che mette sempre l’amore e l’affetto al primo posto. E voi che ne pensate?

