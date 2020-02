Da quando Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme, i fan non aspettano altro che un annuncio: quello della dolce attesa. Erano stati proprio loro d’altronde ad ammettere che sarebbero felici di poter dare un fratellino o una sorellina a Santiago, il loro primogenito. E le voci di una seconda gravidanza, arrivate praticamente subito dopo il ritorno di fiamma, fino a questo momento non si sono mai arrestate.

Ma nelle ultime ore è stata proprio l’argentina più famosa d’Italia a innescare il gossip. Lo ha fatto con un post pubblicato sul suo profilo Instagram che, è facilmente immaginabile, ha immediatamente creato subbuglio tra i suoi follower che, come detto, aspettano con ansia di vederla di nuovo incinta del ballerino lanciato da Amici. E a dirla tutta quell’immagine condivisa da Belen non lasciava spazio a troppi dubbi. (Continua dopo la foto)

















L’indizio social in questione, arrivato dopo mesi e mesi di voci e smentite? Una foto singolare: Belen ha postato sul suo profilo Instagram l’immagine di una bellissima scultura che rappresenta una donna incinta, accompagnata da due sole parole: “La vida”. In men che non si dica, i fan hanno colto in quel post un solo significato e così, nel giro di pochi minuti, hanno bombardato di domande la showgirl. (Continua dopo la foto)















“Si tratta di un dolce messaggio in codice? Devi dirci qualcosa? Sei incinta? Auguri!”, ha scritto qualcuno. E ancora: “Aspetti un bimbo?”, “Sei di nuovo incinta?”, hanno scritto tanti, fiduciosi di un lieto annuncio. E sono arrivati talmente tanti commenti che alludevano a una cicogna sotto al post che Belen si è vista costretta a intervenire per fare chiarezza su quella foto che a stretto giro ha generato il caos. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 19 Feb 2020 alle ore 9:57 PST



“Non sono incinta – ha scritto tra i commenti al suo post la stessa Belen -, è una scultura che mi hanno regalato oggi, l’ho fotografata e l’ho postata, perché la trovo bellissima. Tutto qui!”. Insomma, quell’immagine non rappresentava affatto l’annuncio che i fan della coppia sperano di ricevere da tempo. La moglie di Stefano De Martino voleva semplicemente mostrare un regalo che le è stato fatto.

