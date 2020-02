Il 70esimo Festival di Sanremo passerà alla storia anche per la squalifica di Morgan e Bugo. In breve nel corso della penultima serata della kermesse, all’insaputa di Bugo Morgan ha modificato il testo della canzone ‘Sincero‘ per lanciare delle accuse al cantante in gara con lui. Bugo ha abbandonato il palco dell’Ariston e Amadeus, subito intervenuto, ha poi squalificato entrambi dalla gara.

Un caso unico nella storia del Festival della Canzone Italiana: non era mai successo che un cantante uscisse di scena e ricevesse la comunicazione della sua squalifica in diretta. Nei giorni a seguire e tutt'oggi la questione Morgan e Bugo tiene ancora banco su siti, social, quotidiani e salotti televisivi. Soprattutto quello di Barbara D'Urso, Live – Non è la D'Urso, dove Marco Castoldi è intervenuto più volte per spiegare le ragioni di quel gesto.

















Morgan è stato ospite di Live anche nell'ultima puntata, quella andata in onda domenica 16 febbraio, e ha deciso di mettere all'asta il foglio su cui ha scritto i versi che hanno causato la sua uscita di scena al Festival. Versi che sono subito diventati virali in rete e scatenato la più fervida immaginazione degli utenti. Sul foglio messo all'asta c'è stampato il vero testo di 'Sincero': "Le buone intenzioni, l'educazione, la tua foto profilo, buongiorno e buonasera".















A penna, invece, ci sono le annotazioni di Morgan che all'inizio aveva optato per "le false intenzioni" salvo poi sostituirlo con "le brutte intenzioni, la maleducazione". Poi altre correzioni: "Fai ciò che vuoi con i piedi in testa agli altri" è diventata: "Fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa". Voleva quindi cantare questi versi: "Le brutte intenzioni, la maleducazione. La tua brutta figura purtroppo ieri sera e l'ingratitudine, la tua arroganza. Fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Il disordine è una forma d'arte, sai solamente coltivar l'invidia".











Ora quel foglietto è stato messo all’asta su Ebay, con base fissata a 5 euro e chiusura prevista per sabato 22 febbraio. Al momento, giovedì 20 febbraio, il foglio conta già 165 offerte e ha superato il tetto dei 3mila euro. “Il foglio originale di Morgan a Sanremo – si legge nell’inserzione – Foglio scritto a mano da Morgan con il testo modificato della canzone Sincero, cantato da Morgan al Festival di Sanremo 2020. Il foglio è stato mostrato in diretta a Live il 16 febbraio 2020″. Il ricavato andrà in beneficenza.

