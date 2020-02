Simona Ventura è tornata in tv con la trasmissione ‘La domenica Ventura’ su Rai2 e finito il 70esimo Festival di Sanremo di Amadeus, proprio nel suo studio, ha confermato di essere stata contattata dalla Rai per ricoprire a quanto pare il ruolo di co-conduttrice e fatto una rivelazione ‘liberatoria’ al suo pubblico. “Mi avevano invitato, a Sanremo. Ma qualcuno ha stoppato la mia partecipazione”, ha esordito SuperSimo per poi sottolineare che non nutre alcun rancore: “Ma va bene così. Va bene così”.

Non ha aggiunto ulteriori dettagli la conduttrice e volto Rai classe 1965 che ha condotto un solo Festival di Sanremo, nel 2004. Un’edizione curata dalla direzione artistica di Tony Renis e che, alla finale, decretò la vittoria di Marco Masini, con il brano L’uomo volante. Magari sarà per il prossimo anno quando forse, visti gli ottimi risultati, Amadeus potrebbe essere riconfermato alla guida della kermesse. (Continua dopo la foto)

















Dal punto di vista sentimentale, per Simona Ventura è un periodo d’oro. Innamoratissima di Giovanni Terzi, proprio nel giorno di San Valentino gli ha fatto una dolce dedica a mezzo Instagram. “Al mio grande amore auguri… non solo per oggi… ma per tutti momenti in cui sai starmi vicino, per i tuoi abbracci e per tue carezze, per i tuoi silenzi che valgono più di 1000 parole… buon San Valentino”. (Continua dopo la foto)















Il messaggio e la bellissima foto di coppia sono subito arrivati dritti al cuore dei fan. Proprio come la dedica riservata alla sua bellissima mamma. Avete mai visto la signora Anna Pagnoni? Qualche giorno fa Simona Ventura l’ha ‘presentata’ ai follower in occasione del suo compleanno con una serie di scatti mamma e figlia che hanno emozionato tutti. (Continua dopo foto e post)











“Questa sequenza di foto (sicuramente non posate) è per dimostrarti quanto ti voglio bene Anna Pagnoni! Buon compleanno mamma, ti voglio tanto bene”, ha scritto nella didascalia Super Simo accompagnando il post dagli hashtag “#happybirthday #mamma #love #amore #buoncompleanno”. Pioggia di auguri (e di complimenti) immediata: la signora Anna è una bellissima donna, elegante e distinta proprio come Simona. Non trovate anche voi che si somiglino in modo impressionante?

“Buon compleanno amore”. Wanda Nara, gli auguri al marito sono super hot: la foto nudi