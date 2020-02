Dopo le nozze segrete, il primo figlio insieme: l’ex gieffino è al settimo cielo

“A quanto pare tra non molto arriverà una ‘new entry’ in famiglia… Non vediamo l’ora!!!”, scrive lui. E lei. sotto a un’altra bellissima foto in cui si vede il pancione: “Qualche novità?”. La novità è che dopo il matrimonio celebrato in gran segreto ad agosto scorso di cui però si è appreso solo a dicembre, aspettano il loro primo figlio insieme.

Lui, infatti, è già papà di una bellissima bambina che è la luce dei suoi occhi. Anche questa volta l'annuncio è arrivato a sorpresa e dai diretti interessati: attraverso i rispettivi profili Instagram la coppia ha fatto sapere l'arrivo del loro primo figlio. Al moment, però, non si hanno altri dettagli sulla dolce attesa se non questi bellissimi post che mostrano il pancione già evidente di lei. Che è la meravigliosa Dasha, modella e moglie di Stefano Sala, ex protagonista del Grande Fratello Vip.

















Come detto la coppia si era sposata in gran segreto la scorsa estate sul lago di Como. Un matrimonio intimo con pochi amici e parenti le cui foto inedite, a distanza di mesi da quel lieto evento che ha coronato un amore che sembrava traballare quando lui era nella Casa del GF Vip, sono state pubblicate in esclusiva dal settimanale Diva e Donna.















Nella Casa del GF Vip Stefano Sala aveva infatti stretto un'amicizia molto particolare con Benedetta Mazza e Dasha si era allontanata "Mi sono reso conto dell'errore quasi subito e ho fatto di tutto per riprendermela. Ora siamo più forti di prima: ho vissuto un attimo di defaillance e sono tornato in carreggiata", aveva confessato lui sempre al settimanale.











E ora, dopo le nozze, la famiglia Sala si allarga. Stefano ha già una bambina di nome Sofia che tutti conoscono come Bubi che è nata dalla relazione con Dayane Mello. La bimba vive con lui in pianta stabile per cui svolgerà in tutto e per tutto il ruolo di sorella maggiore. E pare non veda l'ora che nasca, come ha fatto sapere Stefano tra i commenti: "Non sta più nella pelle!! Chiede ogni 5 minuti quando quando quando". Auguri!

