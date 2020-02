“Ma è tutta nuda?!”. Anna Falchi, la Lazio vince e lei si spoglia ancora: la foto è ‘da panico’

Forse questo è l’anno della Lazio, dei suoi tifosi e perché no, anche di tutti i fan di Anna Falchi. Il motivo? La bella showgirl è tornata a svestirsi esultando per la vittoria della Lazio. L’attrice, presente all’Olimpico, ha festeggiato a suo modo la vittoria dei giocatori dell’allenatore Simone Inzaghi contro l’Inter. “Non voglio smettere di sognare”, commenta così il trionfo con tanto di foto quasi da censura. La Falchi, infatti, si immortala quasi nuda, coperta dalla sciarpa della sua squadra in uno scatto, nell’altro invece in lingerie bianca.

"Sogniamo insieme" replicano i tifosi nonché suoi seguaci, mentre c'è qualcuno che propone di "posare nuda se i biancocelesti vincono lo scudetto". Nella serata di domenica 16 febbraio infatti la Lazio ha portato a casa la vittoria con un 2 a 1. Ma non è la prima volta che succede. A fine dicembre quando la Lazio vinse contro la Juventus scrisse sui social: "Non so come mai… ma comincia proprio a piacermi il bianco e nero. Grazie per questo bel regalo di Natale della mia Lazio".

















Così Anna Falchi su Instagram subito dopo il trionfo dei biancocelesti sulla Juventus nella finalissima di Supercoppa Italiana, dove i bianconeri sono stati asfaltati per 3-1. "Ora – riprende la Falchi – il nostro eroe del 26 maggio non sarà più #lulic71 ma #lulic73, eroe del 22 dicembre".























Il tutto a condire la fotografia che potete vedere, un bianco e nero d'autore in cui la Falchi si mostra vestita soltanto di un reggiseno di pizzo nero. Un bianco e nero che non piace soltanto a lei, ma un po' a tutti i maschietti italiani. Ma la vera domanda è: cosa succederà se vincerà il campionato?



Lei stessa tempo fa promise che in caso di vittoria dello scudetto si sarebbe spogliata integralmente, ora però sembra chiaro che c’è bisogno di qualcosa di più (visto che si psoglia già abitualmente per le singole vittorie). Altro che Sabrina Ferilli al Circo Massimo, per stupire ora ci vuole qualcosa di gigante! Ora la passa torna a lei. Riuscirà nel caso a stupirci?

