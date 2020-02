Elisabetta Canalis non si smentisce mai: è una vera bomba di sensualità. Nonostante non sia più ragazzina, la Canalis ha ancora un fisico pazzesco che fa molta invidia alle più giovani. Sembra ieri che ballava sul bancone di Striscia la Notizia insieme alla sua (ex amica) Maddalena Corvaglia. E invece da allora sono passati 20 anni. Elisabetta Canalis, però, è sempre rimasta nel cuore dei suoi fan che la seguono con passione. Ora Elisabetta vive negli Stati Uniti con il marito Brian Perry,

il chirurgo plastico dal quale ha avuto la figlia Skyler Eva. Ma lontano dagli occhi (del pubblico italiano), non significa lontano dal cuore. I fan di Elisabetta possono seguirla su Instagram dove la ex velina posta spesso foto delle sue giornate e del suo fisico pazzesco. Nelle ultime ore ha postato uno scatto che ha mandato in tilt tanta gente. Nella foto in bianco e nero Elisabetta Canalis si alza la maglia e gli occhi di tutti cadono su un particolare.

















"Did u catch me or did I catch you? 📸" ha scritto Elisabetta Canalis a didascalia dello scatto che ha mandato in visibilio tutti. Nella foto Elisabetta Canalis solleva la maglia e quel che si vede è incredibile. No, se pensate che Elisabetta Canalis abbia mostrato il seno, frenate l'entusiasmo. Perché ha mostrato altro. Sollevando la maglietta Elisabetta ha fatto vedere a tutti i suoi addominali pazzeschi e tutti sono rimasti senza parole.















Un addome davvero scolpito e di marmo, di quelli che non se ne vedono tanti. Pur avendo un addome così tonico, la Canalis resta molto sexy. Una delle donne più sexy della televisione italiana. I commenti, neanche a dirlo, si sprecano: "Che addominali… io mi sto allenando da una settimana ma mi sembra mi sia passato un elefante sullo stomaco 😂 complimenti 😘😘", "Sempre bellissima", "Sei una dea", "Gnocca vera", si legge sotto allo scatto.









Visualizza questo post su Instagram Did u catch me or did I catch you? 📸 Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 14 Feb 2020 alle ore 10:44 PST

Visualizza questo post su Instagram #throwbackthursday when in Bahamas 🇧🇸❤️ Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 15 Gen 2020 alle ore 11:06 PST

“Io quando vedo le tue foto, credo sempre di più in Dio!!” è un altro dei commenti. Elisabetta Canalis sa sempre come toccare le corde profonde dei fan. Il suo ultimo scatto ne è la prova. Davvero una donna meravigliosa che, con l’età, migliora. Ma come fai, Elisabetta? Ti prego, diccelo. Per sempre grati.

