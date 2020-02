Il suo primo merito è quello di essere sorella di Chiara Ferragni. È per questo che Francesca Ferragni è diventata famosa sui social, così come l’altra sorella Valentina. Ormai le tre Feragni sono tre blogger di successo anche se lo scettro del potere è sempre nelle mani di Chiara, la prima delle tre a buttarsi a capofitto nel suo progetto. Ma la celebrità attira altra celebrità e ormai anche le due belle sorelle di Chiara sono amatissime e seguitissime sui social.

Francesca Ferragni, anche se molto attiva sui social, non fa la blogger di mestiere: la giovane ha preferito seguire le orme del padre ed è diventata una dentista. Ma le foto sui social non mancano: ormai anche Francesca ha preso gusto a condividere i momenti della sua vita con i follower. La seconda delle Ferragni è, come le altre due, molto bella: occhi chiari, lineamenti delicati ed eleganza innata. I suoi ammiratori non potevano non notare tutte le sue doti… Continua a leggere dopo la foto

















E non è un caso che la ragazza 900mila follower. Francesca Ferragni in questi giorni è in vacanza con la sua famiglia in montagna e le foto che ha condiviso hanno sconvolto tutti. Una, in particolare, è la foto che ha surriscaldato gli animi degli ammiratori, quella che la ritrae in piscina con un bikini giallo super sgambato e super sexy. Il costume è davvero striminzito e si vede più del dovuto… Continua a leggere dopo la foto















Francesca Ferragni ha davvero un gran bel fisico e i fan non possono che apprezzare la sua bellezza e la sua grazia. La bella dentista è in una SPA e sta entrando in piscina dopo essersi goduta una bella giornata di sci. E, a giudicare dallo scatto, sembra proprio che la montagna le faccia bene… I fan ovviamente le fanno tantissimi complimenti. E come restare indifferenti di fronte a tanta bellezza? La cosa che ha fatto piacere, poi, è stata vederla scoperta… Continua a leggere dopo la foto









Visualizza questo post su Instagram Top of the world 🌍 Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni) in data: 4 Gen 2020 alle ore 7:15 PST

Visualizza questo post su Instagram Fav bikini #apresski ❄️ Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni) in data: 14 Feb 2020 alle ore 10:37 PST



I fan non sono abituati a vederla in costume e quindi hanno fatto salti di gioia, soprattutto dal momento che il costume che Francesca ha scelto di indossare è molto striminzito e sgambato. E voi che ne dite? Vi piace? E qual è la vostra sorella Ferragni preferita?

