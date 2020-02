“Sono diventato già zio. Sì, il bambino è già nato, a non posso dire altro. Quello che so è che mio fratello è padre di tre figli ed è al settimo cielo”. E infatti ai microfoni di una radio cilena Zio Julio non aveva nemmeno rivelato il sesso del bebè: “È un segreto”, ha detto chiudendo il discorso.

Così, qualche giorno fa, si è scoperto che Enrique Iglesias e Anna Kournikova sono diventati genitori per la terza volta: grazie alla spifferata del fratello del cantante. Che ora si è deciso a dare qualche informazione in più. Sul suo profilo Instagram ha infatti presentato al mondo la nuova arrivata in famiglia condividendo le primissime foto scattate direttamente in sala parto. E lo stesso ha fatto la ex fuoriclasse della racchetta, una delle più belle tenniste mai viste sulla terra rossa. (Continua dopo la foto)

















Dopo i gemellini Lucy e Nicholas, Enrique e Anna sono diventati genitori di una bambina. “My Sunshine 01.30.2020” è la didascalia che accompagna i post di entrambi. Sul nome, però, ancora nessuna news. La stessa gravidanza è stata tenuta segreta fino all’ultimo. Solo un mese fa era trapelata la notizia, tra l’altro mai confermata dai diretti interessati, della dolce attesa. Ma d’altronde si sa, forse sono la coppia più discreta dello showbiz. (Continua dopo la foto)















Insieme da ben 17 anni e riservatissimi sin dall’inizio, non amano stare troppo sotto i riflettori tanto che anche la nascita dei gemelli era stata annunciata dopo il parto, avvenuto in gran segreto in una clinica privata di Miami, città in cui la coppia vive ormai da diversi anni. Nessuno era a conoscenza della gravidanza. E così, se non fosse stato per la paparazzata di Hola!, è avvenuto per la seconda. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram My Sunshine 01.30.2020 Un post condiviso da Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) in data: 13 Feb 2020 alle ore 10:13 PST

Visualizza questo post su Instagram 01.30.2020 Un post condiviso da Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova) in data: 13 Feb 2020 alle ore 10:42 PST



Ben 2 settimane dopo il lieto evento Enrique Iglesias e Anna Kournikova hanno voluto rendere pubblica la notizia sui rispettivi profili social, che a differenza di quelli di molti altri vip non sono mai troppo aggiornati. Le foto della piccola Iglesias appena nata hanno subito fatto il giro della rete e dei giornali. Ora manca solo di conoscere il nome della bimba.

“Aspettando te”. Silvia Provvedi dolce e sensuale: splendida con poco indosso e il pancione