Diletta Leotta, lo scatto in cucina è bollente ma qualcosa non torna: se ne sono accorti tutti

Diletta Leotta come non l’avete mai vista. Elegantissima e splendente ma in versione massaia, mentre tira fuori dal forno una lasagna che sembra davvero deliziosa. Il post della bellissima giornalista sportiva non ha tardato a far discutere, scatenando una pioggia di commenti. La cucina infatti non è quella di casa Leotta ma bensì di Beko Italy, nota catena di elettrodomestici, sponsor tra l’altro del Barcellona.

Lo scatto è quindi una trovata commerciale di una nota azienda di elettrodomestici, che è così riuscita a far parlare di sé veramente alla grande come sottolineano molti fan arrabbiati. Diletta Leotta porta comunque a casa l'ennesimo grande risultato. I commenti sono oltre 7.500 ed i 'mi piace' anche di più. Ben 600 mila.

















Diletta Leotta, nelle ultime settimane è stata al centro delle polemiche, in tanti hanno interpetato in un'accezione negativa il messaggio di fondo del discorso della conduttrice sportiva. E alcune voci critiche non si sono fatte sfuggire l'occasione ghiotta per sollevare la polemica. Ma in soccorso della sorella famosa è intevenuto Mirko, il fratello maggiore del volto di Dazn, per dissipare i sospetti che il pubblico si pone ossessivamente.















Manolo dall'alto della sua competenza professionale di chirurgo estestico, difende a spada tratta sua sorella Diletta Leotta, svelando tutta la verità sulla sua bellezza. Diletta Leotta ha debuttato da vera star sul palco del Teatro Ariston, affiancando Amadeus nella conduzione della prima serata del Festival di Sanremo 2020, attirando immediatamente occhi, sguardi e commenti su di sé.









Visualizza questo post su Instagram Oggi: LASAGNE! 🍽🤩 @beko_italy #adv Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 13 Feb 2020 alle ore 4:57 PST



Il chirurgo estetico di fama ha affermato con assoluta certezza che la bellezza di sua sorella è tutta naturale. Nel corso di un’intervista rilasciata alla rivista Gente, Mirko ha replicato a tono a quanti hanno polemizzato sulla bellezza artificiosa della Leotta: “Mia sorella è venuta in ambulatorio da me al massimo una volta, preferiamo vederci altrove”, per allontanare l’idea maliziosa dei fan più scettici.

