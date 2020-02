Da quando Armando Incarnato ha messo piede a Uomini e Donne ha fatto parlare di sé. Spesso al centro dello studio per le sue ‘tormentate’ frequentazioni con diverse dame del parterre, il cavaliere napoletano si è fatto conoscere per il suo forte carattere e, soprattutto, per essere solito esprimere il suo pensiero senza troppi giri di parole.

Ultimamente, poi, è diventato uno dei protagonisti assoluti del trono over. Per le accuse pesantissime mosse da Gianni Sperti e per gli scontri di fuoco avuti con Roberta Di Padua e Veronica Ursida. Quest'ultima, dama orginaria di Roma, ha anche portato in studio la segnalazione per cui Armando avrebbe una relazione con una ragazza di vent'anni. Accusa che lui ha subito rispedito al mittente. Insomma, non c'è tregua per il cavaliere campano. Da quando è cominciato il nuovo anno non c'è puntata che non finisca tra le polemiche.

















Armando Incarnato, che è seguitissimo anche su Instagram (ha oltre 100mila follower) sulla sua bio di Instagram scrive di essere un modello e un attore e sottolinea che il suo ultimo lavoro è stato sul set della quarta stagione di 'Gomorra – La serie'. Lo sapevate? Non solo. Oltre a essere uno dei volti più discussi di UeD, dalle notizie che circolano in rete il cavaliere ha un impiego di rilievo all'interno del settore edilizio e anche un negozio di parrucchiere nella sua città d'origine, Napoli.















Ed è anche un papà. Il napoletano ha una figlia di nome Michelle avuta da una precedente relazione con una sua concittadina, Daniela. La bimba è spesso protagonista nei suoi scatti social e il cavaliere ha parlato di lei in una recente intervista rilasciata al magazine di UeD. "Per un periodo della sua vita io non ci sono stato e oggi ne sono rammaricato – ha raccontato – Mi rendo conto di aver commesso degli errori, ma purtroppo indietro non si può tornare. Sono felicissimo del fatto che, nonostante mi sia allontanato da lei, Daniela sia una mamma splendida per Michelle. Questo ha fatto anche sì che io e mia figlia oggi abbiamo un bellissimo feeling, che lei sia una bambina felice e serena".









“Un difetto che ho da padre è che è difficile che io dica ‘no’ a mia figlia – ha raccontato ancora Incarnato -, ma purtroppo vedendola poco non ho il tempo di farle capire i motivi di un ‘no’. Quindi ormai sono diventato ai suoi occhi, anche l’amico, il complice, il padre che dice sempre ‘sì’”. E ancora: “Sono letteralmente innamorato di Michelle, è l’amore della mia vira e posso giurare che non accadrà più che metterò una donna davanti a lei. In passato è successo, lo ammetto e me ne pento amaramente, ma è una cosa che non si ripeterà”.

