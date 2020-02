Belen Rodriguez e Arisa insieme. No, non è successo in un programma televisivo ma in palestra. Nelle ultime ore una sessione di allenamento ha visto protagoniste proprio l’argentina più famosa d’Italia e la cantante di Sincerità che ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo duettando con Marco Masini. Un duo inedito alle prese con esercizi che ha fatto subito scalpore in rete, nel momento in cui le due hanno condiviso le clip tra le rispettive Storie di Instagram.

La showgirl e la cantante si sono ritrovate in palestra insieme con Belen che incitava Rosalba (all'anagrafe Arisa è Rosalba Pippa, ndr) durante gli addominali a suon di "Forza Arisa", "Daiii", "Brava Arisa, bravaaaa". La sessione di fitness ha però anche scatenato una lunga serie di commenti perfidi rivolti ad Arisa che, dopo aver ricevuto una miriade di messaggi, si è vista costretta a intervenire.

















Arisa non è rimasta in silenzio di fronte alle offese social da parte di utenti che, con scarsa sensibilità, le rinfacciano di mostrarsi in rete sfatta e struccata. Una trascuratezza che, ad avviso degli hater, la renderebbe brutta e goffa ledendo la sua immagine. Cosa che però non preoccupa minimamente la cantante, che rispondendo a quei commenti cattivi ha dato una grande lezione.















"Molti di voi mi scrivono: 'Ma non ti vergogni? Ti fai vedere in questo modo, senza trucco, non sei mai in forma perfetta…' – ha esordito Arisa, riassumendo alcuni dei messaggi degli hater che l'hanno colpita di più – Mi dispiace offendere il vostro senso di bellezza, ma io sono come sono. Se non sono di vostro gradimento, cambiate profilo. Non c'è problema!".











E ancora: “Gli adolescenti si buttano dai balconi, basta con questa storia: la bellezza è soggettiva – ha tuonato la cantane, lanciando un importante messaggio – Accettate l’altro passando per voi stessi, cominciate ad accettare voi stessi e sarete più tolleranti nei confronti degli altri. E mollatemi!”. “Non è che le persone attraenti sono meno validi di chi non lo è. È un giudizio sbagliato pensare che le persone meno attraenti rispetto ai canoni estetici vigenti siano meno interessanti. Siate più intelligenti, questa è una cosa sbagliata perché tutti hanno qualcosa dentro”.

