A Sanremo 2020 la sua ‘Musica (e il resto scompare)’ non ha brillato, ma Elettra Lamborghini è stata sicuramente una delle concorrenti più amate del Festival di Amadeus. Non ha vinto la sua canzone (che per la cronaca si è classificata alla 21esima posizione), ma di sicuro la sua sensualità e spontaneità hanno conquistato il pubblico. L’ereditiera ha portato una ventata di Carnevale all’Ariston con le sue tutine di paillettes piene di rouches e si è anche resa protagonista di un piccolo incidente hot sul palco, durante la finale.

E che dire della sua reazione alla squalifica di Morgan e Bugo? Quella è stata la ciliegina sulla torta che l’ha consacrata ‘regina di sincerità’. Ve la siete persa? Premessa: l’inedito duo Morgan-Bugo, nato in grembo a Sanremo 2020, ha sempre occupato l’ultima posizione della classifica generale, precedendo proprio la Lamborghini, che con il suo brano non ha riscosso il successo sperato. (Continua dopo la foto)

















E quando Amadeus ha annunciato che i due cantanti erano stati eliminati dalla gara, Elettra Lamborghini era in diretta su Radio2 e ha commentato la squalifica con queste parole: “No, raga. Vuol dire che adesso sono ultima. Che vita di mer…”. Così ha detto una sconsolata Elettra Lamborghini ai microfoni della radio. A quel punto, di fronte a tanta spontaneità, il popolo della rete è letteralmente ‘esploso’. (Continua dopo la foto)















“Elettra ha vinto tutto”, “È adorabile. Ci ha regalato uno dei momenti più alti di questo Festival”, si legge tra i tantissimi commenti alla sua reazione. E ha dimostrato di essere senza filtri (in tutti i sensi) anche dopo il Festival ma su Instagram mostrandosi in un’inedita versione acqua e sapone, senza paura di rivelare le imperfezioni sul viso lasciate dallo stress della settimana sanremese. (Continua dopo le foto)











Finito il Festival, Elettra si è sottoposta a un trattamento laser per avere di nuovo la pelle perfetta, ma le ha lasciato dei puntini rossi sulle guance che ha fatto vedere ai suoi fan in una Storia. Poi ha spiegato: “Ieri ho fatto il laser e sono tutta rossa. Ho mangiato come una scrofa in questi giorni probabilmente per la paura, ma torno in carreggiata suvvia”. Ora diteci: oltre a lei quale altra vip lo avrebbe fatto?

