“Illegale”. Alessia Marcuzzi da togliere il fiato, sdraiata sul letto solo con due ‘fili’ di stoffa

Per Alessia Marcuzzi il tempo non sembra passare. La bellissima presentatrice ha da poco proposto un nuovo scatto che ha mandato in estasi i fan. Tra i primi a commentare il post su Instagram, l’amico Rudy Zerbi che scrive: “Hai delle piastrelle bellissime”. Il riferimento è al costume targato Yamamay che Alessia Marcuzzi ha sfoggiato.

Un intimo leopardato che lascia davvero poco all’immaginazione. Il selfie, scattato a letto, ha mandato in tilt i tanti fan della stupenda showgirl, conduttrice e attrice. Alessia Marcuzzi, testimonial anche di questa casa di moda, non è nuova a scatti del genere. Lo sanno bene i suoi follower che, recentemente, hanno potuto ammirare la presentatrice in tutto il suo splendore sulle spiagge di Dubai. Continua dopo la foto

















Non sono però stati solo giorni di applausi per Alessia Marcuzzi. Nel corso della terza serata del 70esimo Festival di Sanremo, gli animi sul social network Twitter si sono surriscaldati e, protagoniste di una discussione molto accesa, sono state proprio Alessia Marcuzzi e Selvaggia Lucarelli, mordace giornalista e opinionista televisiva. Continua dopo la foto















Una discussione molto animata, un confronto al vetriolo che potrebbe aver sancito i dissapori tra le due. Sono state tante le frasi che non sono piaciute alla permalosa giornalista Selvaggia Lucarelli, ma nella fattispecie il tweet di un internauta sembrerebbe esser stato decisivo per scatenare una bufera social.Se fino a ieri il clima tra Alessia Marcuzzi e Selvaggia Lucarelli sembrava esser pacifico e civile, adesso il tweet di un follower potrebbe aver capovolto tutto, scatenando la discordia tra le due coetanee. Continua dopo la foto











Alessia Marcuzzi sarebbe colpevole di aver cliccato “like” ad un tweet in cui le è stato fatto un complimento a discapito dell’opinionista Selvaggia Lucarelli. Ecco il tweet incriminato: “Alessia, quando leggo qualcosa di tuo so che ci sarà sempre il sorriso a differenza di qualche tua pseudo collega criticona come Selvaggia Lucarelli”. Ed è stato proprio il “mi piace” di Alessia Marcuzzi ad aver scatenato l’ira funesta di Selvaggia Lucarelli, la quale ha aspramente replicato: “Vedo il like di Alessia, ma sbaglia: io non sono una sua collega”. Il tutto sotto gli occhi dei loro followers, assetati di battibecchi e scontri sanguinolenti.

