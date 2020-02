Justine Mattera, regina delle provocazioni su Instagram, a luci rosse. Un’altra foto senza veli, un’altra visione. E così, come se ce ne fosse bisogno visti i (tanti) precedenti, la showgirl e modella americana ha regalato l’ennesimo scatto hot ai suoi ammiratori. Per la serie ’48 anni e non sentirli’, Justine supera ancora una volta se stessa esibendo il suo corpo perfetto e le sue curve esplosive. Senza reggiseno.

Pochi giorni fa aveva fatto ‘boom’ una sua foto artistica in bianco e nero, con like e commenti estasiati arrivati a pioggia in un baleno. Nello scatto la Mattera era completamente nuda, strizzava i seni con le braccia illuminata dall’alto da una grande lampada. Il rischio censura? In quell’occasione probabilmente Justine era riuscita ad aggirare le restrizioni del social con un po’ photoshop per ‘eliminare’ i capezzoli, mentre il gioco di luci e ombre ‘nasconde’ le parti intime. (Continua dopo la foto)

















Tanti, tantissimi i complimenti di chi apprezza la sua carica erotica e quindi le immagini audaci che spesso condivide su Instagram, ma anche critiche. Che però la showgirl si fa scivolare addosso come dimostra la sua risposta piccata a questo commento: “Ma tuo marito non dice nulla? Stai diventando come Belen…”, ha scritto un’utente sotto allo scatto svestita e illuminata dalla lampada. E lei: “Perché dovrebbe dire qualcosa per una foto in cui non si vede niente. Simbolizza l’idea questa foto che è sempre più forte che una semplice foto”. (Continua dopo la foto)















Poi, nelle scorse ore, un altro ritratto piccante e spettacolare di Justine Mattera davanti l’obiettivo fotografico. E questa volta la showgirl ha dovuto censurarlo sui capezzoli con un piccolo quadrato nero collocato strategicamente. Justine si mostra infatti a seno nudo, con un abito nero a rete praticamente squarciato sul davanti che di sicuro Instagram le avrebbe rimosso. Ma certamente quel minuscolo quadratino poco toglie alla foto super, ma super sexy. (Continua dopo foto e post)











E anche questa volta è riuscita a mandare in estasi i suoi tantissimi follower, molti dei quali nei commenti sottolineano come l’immagine di nudo sia assolutamente priva di volgarità. “Madrina del giro d’Italia SUBITO. Bellissima, seducente e sportiva. Un sogno di donna”, “Complimenti mai volgare e molto bravo il fotografo saluti”, si legge. E ancora: “Peccato per il puntino”, “Che visione celestiale”, “Justine toglila la censura, è una foto bellissima e non volgare!!!”.

Tiziano Ferro, che sorpresa dietro le quinte di Sanremo: la foto ha emozionato tutti