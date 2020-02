Un giorno davvero triste per Teresa Langella, colpita da un grave lutto in famiglia. La ex tronista di Uomini e Donne e fidanzata di Andrea Dal Corso non ha esitato a parlare di “terribile telefonata” nel dare la brutta notizia ai suoi tanti fan di Instagram. Proprio di recente aveva fatto parlare di sé per un nuovo progetto che l’aveva resa al settimo cielo: lavorare in radio.

“L’idea di fare radio è sempre stato uno dei miei sogni nel cassetto – aveva spiegato qualche settimana fa la bella Teresa tra le Storie di Instagram – Mai avrei pensato, soprattutto di darvi questa notizia per me motivo di gioia immensa infinita. Sarò la nuova conduttrice di Radio 105. Mi stanno venendo i brividi”. Ovviamente non erano tardate ad arrivare le congratulazioni del suo amore, intervenuto a sorpresa nel video dell’annuncio. (Continua dopo la foto)

















Proprio quando Teresa Langella stava per salutare i suoi fan, Andrea Dal Corso ha aperto la porta della camera ed esclamato: “E io sono fiero di te!”. E siamo sicuri che in questo momento difficile Andrea sarà vicino alla sua Teresa, che ha perso il nonno. La ex tronista, che ha sempre detto di essere legatissima alla famiglia e in particolare ai nonni, ha comunicato la brutta notizia sempre nelle Storie di Instagram. (Continua dopo la foto)















“Solo stamattina ho ricevuto la terribile telefonata – ha scritto Teresa nella Storia che la vede ritratta con l’amato nonno mentre lo bacia con dolcezza -, quella che una nipote non vorrebbe mai ricevere. Voglio che tu sappia quanto sia stato grande l’insegnamento che hai lasciato a tutti noi e quanto la tua presenza ci ha resi orgogliosi e fieri di te”. (Continua dopo foto e post)











E ancora: “Un pezzo di storia mi ha abbandonato, quella che non tornerà mai più ma che un giorno racconterò con privilegio ai miei figli. Arrivederci nonno, salutami zio”. A fare da sottofondo alla Storia che mai avrebbe voluto pubblicare, la fidanzata di Andrea Dal Corso ha scelto la canzone “Sta passando novembre” di Eros Ramazzotti.

GF Vip, Elga Enardu vuole parlare con Serena: “Ho informazioni che deve sapere”