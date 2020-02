“Sportiva già da piccola”. Ma è la somiglianza col figlio a saltare subito all’occhio: identici

“Sportiva già in tenera età”, scrive nella didascalia. Poi lancia un ‘sondaggio’: “A quale figlio somiglio di più?”. Per i fan non ci sono proprio dubbi. E nemmeno per il diretto interessato, che in men che non si dica risponde alla famosa mamma tra i commenti. D’altronde sono due gocce d’acqua e infatti anche sul suo profilo gli fanno spesso notare che è la versione maschile di mamma.

Lei, oggi 45 anni, stilista, imprenditrice e icona, è Victoria Beckham. Da sempre attivissima su Instagram, dove oltre a dare consigli di moda e beauty e mostrare le sue nuove collezioni posta spesso ritratti di famiglia, qualche giorno fa ha tirato fuori dall’album dei ricordi questa foto da bambina. Felpa azzurra, frangetta e quel broncetto che da sempre la caratterizza, con questo scatto la moglie di David Beckham ha dato l’ennesima dimostrazione di come il figlio Romeo sia la sua esatta fotocopia. (Continua dopo la foto)

















Romeo Beckham è il secondo dei quattro figli che la ex Spice Girl (indimenticabile ‘Posh Spice’) ha avuto dal marito David. Dopo Brooklyn e prima di Cruz e la piccola Harper. E deve essersi sentito chiamato subito in causa quando la madre ha chiesto ai suoi follower a quale dei suoi figli somigliasse di più. Ha subito risposto con un ironico “Sono io?!”, accompagnato dalla faccina che ride a crepapelle. E sì, è proprio lui. (Continua dopo la foto)















A proposito di Instagram Victoria Beckham, al secolo Victoria Adams, è ormai lanciatissima anche nel mondo della bellezza. Dopo il sito di consigli di moda e make-up World of Victoria Beckham, molti suoi post e interviste riguardano questo mondo e le sue abitudini quotidiane. E nelle stories di qualche tempo fa la stilista britannica ha rivelato la sua routine appena sveglia. (Continua dopo foto e post)











Ogni mattina, ha spiegato la 45enne, appena sveglia prende due cucchiai di aceto di mele, seguiti da una bevanda di acqua calda con del limone fresco spremuto. Come si tiene in forma? Ogni giorno segue il piano fitness pensato per lei dalla preparatrice atletica delle star, Tracy Anderson. Sul sito World of Victoria Beckham ha scritto: “Non ho problemi a confessare di avere una vera e propria ossessione per il mio workout. È l’unica cosa che faccio per me stessa, mi allenerò sicuramente anche a Natale, magari solo un po’ meno”.

