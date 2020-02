Guendalina Tavassi e la figlia Gaia hanno recentemente fatto pace. In breve a novembre scorso Gaia, 17 anni, aveva accusato la madre di essere poco presente nella sua vita, di considerarla una figlia di serie b e di averla sempre rimproverata ed esclusa dalla sua vita. Tutte accuse a cui Guendalina non ha mai replicato direttamente. Aveva smorzato subito i toni dando la colpa dello sfogo all’adolescenza.

La figlia, invece, per settimane ha continuato a lanciare pesanti frecciatine sui social. Poi, dopo mesi di silenzio sulla questione, tra le due è tornato il sereno. Lo ha raccontato un’amica della Tavassi, che ha pubblicato sul suo profilo Instagram un piccolo video in cui mamma e figlia escono insieme sorridenti dallo stesso edificio. Tutto chiarito, quindi, per fortuna. Ma sulle prime né Gaia né Guendalina hanno voluto rilasciare dichiarazioni sulla vicenda che le ha viste contrapposte. (Continua dopo la foto)

















Poi, dopo qualche giorno, hanno rotto il silenzio. Guendalina e la figlia sono tornate a mostrarsi insieme sui social e la frase sotto non ha lasciato più dubbi. Guendalina ha postato una foto in cui è seduta in braccio a Gaia per confermare la serenità ritrovata con questa didascalia: “Non c’è nulla da capire, non c’è nulla da spiegare…. Io so e tu sai. Ti amo di bene piccola pazza, sei sempre stata un piccolo demone…. ma passerà anche l’adolescenza”. (Continua dopo la foto)















Tutto è bene quel che finisce bene. Ma a proposito di Instagram, nelle scorse ore la ex gieffina ha postato uno scatto a dir poco piccante. Non è nuova a foto provocanti (sempre condite con ironia) che mettono in mostra la sua bellezza e il suo fisico la Tavassi. E dopo aver partecipato a Pomeriggio 5, ha regalato ai suoi tanti follower un selfie “da urlo”: un primo piano in cui la scollatura vertiginosa è protagonista assoluta. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Una cosa semplice😅 💄@massimo_ginesi @barbaracarmelitadurso @pomeriggio5tv Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi) in data: 7 Feb 2020 alle ore 10:14 PST



Scollatura praticamente infinita dalla maglia turchese di lurex che Guendalina Tavassi ha indossato nel salotto tv di Barbara D’Urso. E che non solo svela l’assenza di reggiseno, ma anche un tatuaggio in mezzo al seno che non è passato inosservato. E infatti tra i tantissimi commenti e complimenti al post, ci sono anche messaggi su quel cuoricino finora rimasto nascosto.

