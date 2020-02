Laura Chiatti, una sequenza di foto social da infarto. L’attrice e moglie del collega Marco Bocci, 37 anni, ha postato sul suo profilo Instagram una serie di scatti presi da uno shooting fotografico in cui tutta la sua bellezza e avvenenza è in primo piano. Proprio di recente, in un’intervista a Vanity Fair, la bella Laura ha parlato anche del peso che il suo aspetto ha avuto nella sua carriera.

“Il pregiudizio, nel cinema, c’è a prescindere: se sei bella, se sei di provincia, se non sei comunista. I pregiudizi sono la mia specialità perché io sono l’antitesi dell’attrice italiana: non vanto nessun aspetto intellettuale, non guardo i film di nicchia (adoro ‘Uomini e donne’, per dire). Vivo da sempre nel pregiudizio, ma non mi ha mai toccata veramente. Anzi: mi ha sempre fatto molto ridere l’idea che se sei di un certo ambiente devi omologarti alle sue regole”. (Continua dopo la foto)

















Su Instagram, dove è da sempre attivissima tanto da aver raggiunto e superato il milione di follower, Laura Chiatti posta più che altro ritratti di famiglia e momenti di vita quotidiana, ma ultimamente ha regalato più di una foto ‘hot’. Dopo il topless per celebrare, appunto, il traguardo di 1 milione di fan, e gli scatti con la scollatura profondissima in primo piano, ecco 3 foto in sequenza piccanti. (Continua dopo la foto)















“Dove eravamo rimasti?” è la didascalia scelta dall’attrice a corredo del post audace che la mostra senza veli, con solo una coperta addosso. I suoi occhi magnetici, il suo sguardo malizioso e la schiena nuda hanno subito fatto impazzire il suo pubblico. Bellissima Laura, elegante e per nulla volgare. E infatti in pochissimo tempo il post ha registrato boom di like e di complimenti. (Continua dopo foto e post)











“Che filtro hai usato, dimostri 15 anni!”, “Ma come siamo belle signora mia!”, «”La più bella di sempre”, si legge sotto. Ma oltre a tanti messaggi lasciati dai fan, anche gli amici vip si sono complimentati con Laura Chiatti per il suo indiscutibile fascino. “Ma tu vuoi che la gente si senta male vero?”, ha scritto l’amica e modella Eva Riccobono, “Semplicemente stupenda tu…” è invece il commento di Miriam Leone. Anche il suo ex Francesco Arca, con cui è in ottimi rapporti, le ha scritto “Diva”.

