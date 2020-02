“E bravo il fratello chirurgo plastico di Diletta Leotta!”. Sanremo, dopo il pesante attacco, arriva la dura risposta di Mirko, il fratello della conduttrice

Alla fine un passo avanti lo ha fatto anche Diletta Leotta e il filo rosso della prima serata al Festival di Sanremo è stato, com’era prevedibile, quello della bellezza femminile. Ostentata dalle prime co conduttrici sul palco dell’Ariston nei loro ambiti migliori, ma non troppo, perché non si dica che erano belle e basta. Se da lato c’era grande attesa per il monologo di Rula Jebreal sul valore delle donne, meno previsto era quello di Diletta Leotta, la nota conduttrice di Dazn, che ha voluto dire la sua.

Tutti l'hanno ascoltata raccontare la storia di sua nonna, l'hanno vista emozionarsi mentre spiegava a milioni di spettatori che "la bellezza capita, non è un merito", mentre alle sue spalle un maxi schermo la proiettava nel tempo, per vedere come potrebbe apparire tra un cinquantina d'anni. Il pubblico però, soprattutto quello agguerrito dei social, non si è detto del tutto d'accordo con la sua "lezione", considerando gli svariati ritocchi estetici ai quali, almeno così pare, la conduttrice si sarebbe sottoposta. Eppure, c'è chi è pronto a giurare che la bellezza della Leotta è tutta naturale. Parola di chirurgo, e fratello di Diletta, Mirko Manola. Mirko Manola, fratellastro della giovane conduttrice è un noto chirurgo estetico, in Italia e all'estero.

















A far sorgere il dubbio che Diletta si sia sottoposta a qualche intervento di chirurgia plastica. Naso, seno e labbra rifatte sono le ipotesi più accreditate, anche se il volto il Dazn non ne ha mai dato una conferma ufficiale. Il fratello Mirko è intervenuto di recente per smentire le voci degli haters e metter in chiaro una volta per tutte: Diletta Leotta è naturale. Il medico è pronto a giurare di incontrare la sorella ben lontano dal suo studio.























Enormi le critiche. Tra di loro è intervenuta la giornalista Monica Leoffredi, che in pochi minuti ha ricevuto diversi like: "Con tutto il rispetto per Diletta Leotta, ma che la bellezza come valore debba essere rappresentata da una che a 28 anni si è rifatta tutta non mi sembra il massimo". Bello e in carriera, Mirko Manola, 41 anni, è nato dal primo matrimonio della madre di Diletta Leotta, Ofelia Castorino, in una precedente relazione, che è la più giovane di 5 fratelli.



Per il ragazzo la medicina è di famiglia, suo padre è medico reumatologo la sua compagna sarebbe una studentessa di medicina. Da fratello maggiore Mirko si è sempre mostrato molto protettivo nei confronti della sorella, con la quale ha un ottimo rapporto e spesso organizzano cene e viaggi insieme, anche con i rispettivi compagni. Il medico ha raccontato di aver avuto alcuni problemi a gestire i commenti degli haters nei confronti della sorella, ma in fondo va bene così, per lui.

