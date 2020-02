Beatrice Valli e Marco Fantini di Uomini e Donne diventeranno di nuovo genitori. La coppia è a un passo alle nozze e in dolce attesa del secondo figlio, dopo la piccola Bianca, è stata recentemente ospite di Verissimo. La Valli, che è anche mamma di Alessandro, nato da una precedente relazione, ha mostrato il pancione ben evidente e con il futuro marito ha annunciato la data delle nozze, la possibile location e il nome scelto per il nascituro a Silvia Toffanin.

Si sposano il prossimo 27 settembre: "Volevamo scegliere una location marittima. Abbiamo pensato a Capri, ma abbiamo scoperto che l'organizzazione è tutt'altro che facile". Beatrice ha parlato anche delle difficoltà di questa seconda gravidanza: "Per una serie di cure che ho fatto, inizialmente ho avuto dei problemi. Sono stata male, ho avuto un problema alle ovaie molto grosso, non mi hanno operato per fortuna, però c'erano meno probabilità di rimanere incinta".

















La scorsa settimana, quando appunto Marco e Beatrice sono stati a Verissimo, non hanno rivelato se il nascituro, che dovrebbe nascere a maggio, è maschio o femmina ma annunciato di aver già scelto il nome: "Abbiamo già in mente i nomi. Se sarà maschio sarà Edoardo, se sarà femmina sarà Azzurra. Se nascerà una bambina, dopo Bianca, saremo la famiglia dei colori". E sarà proprio la famiglia dei colori allora, perché adesso è arrivato l'annuncio sul sesso.















Beatrice Valli è in attesa di un'altra femminuccia! L'ha fatto sapere a tutti attraverso un post su Instagram in cui è alle prese con l'ormai noto babyshower: "Oggi finalmente abbiamo fatto l'annuncio tanto atteso. Il Marchini sarà circondato da principesse. Inizialmente sperava in una maggioranza maschile in casa ma ormai si è arreso. In arrivo un'altra piccola buby".











E poi “Its a girl”, ha scritto Beatrice Valli nelle sue Stories di Instagram. E così dopo la nascita della piccola Bianca, arriva un’altra principessa nella famiglia Fantini. A Verissimo Beatrice ha raccontato anche delle feroci critiche rivolte alla sua famiglia, in particolare alla figlia Bianca: “Le cose più brutte sono le critiche ai figli. Mi hanno detto che mia figlia è brutta, hanno avuto da ridire sui problemi nel parlare di mio figlio. Dietro una tastiera non si capisce il male che si fa”.

