Ida Platano e Riccardo Guarnieri, ma come stanno davvero le cose? La curiosità dei fan della coppia nata a Uomini e Donne sta crescendo a dismisura. Dalle anticipazioni sappiamo che la dama è tornata a sorpresa in studio ed è finita in lacrime. Tutti convinti che ormai il periodo buio fosse superato e desiderosi di conoscere la data del matrimonio con il cavaliere di Taranto ma evidentemente c’è qualcosa che non va.

Sebbene Ida e Riccardo avessero ammesso di avere liti e discussioni, nessuno si sarebbe aspettato il ritorno di lei a Uomini e Donne senza il fidanzato, se ancora tale si può definire. Ida è tornata da sola e non ha proferito parola su come procede la sua relazione con Riccardo, ma è scoppiata in lacrime non appena è stato fatto il suo nome ed è stata subito consolata dall’amica Gemma Galgani. (Continua dopo la foto)

















È evidente che tra i due ci sia qualcosa che non vada, ma la dama non ha voluto parlarne in puntata. E il giorno successivo al pianto ha dato il buongiorno ai suoi fan con una Storia di Instagram. “Ho il morale a terra”, ha detto visibilmente rattristata e turbata. Anche se non ha fatto esplicitamente il nome di Riccardo è apparso a tutti chiaro che il motivo del suo stato d’animo fosse legato a quanto accaduto con il cavaliere. (Continua dopo la foto)















E, sempre dalle anticipazioni, pare che anche Riccardo farà presto ritorno a UeD con Ida per spiegare la loro ennesima crisi ma non dirà niente di più di quello che già il pubblico non conosca. Motivo per cui il popolo del web ha già manifestato il suo disappunto, così come non ha perso l’occasione di attaccare Ida sotto all’ultima foto social: un selfie con Mario Balotelli. (Continua dopo foto e post)









"Grazie per essere venuto a trovare Samu", ha scritto sotto Ida. Il figlio è un grande tifoso del Brescia, dove gioca appunto Super Mario che ha fatto una visita al salone dove lavora la dama.



“Grazie per essere venuto a trovare Samu”, ha scritto sotto Ida. Il figlio è un grande tifoso del Brescia, dove gioca appunto Super Mario che ha fatto una visita al salone dove lavora la dama. Ma nonostante questa didascalia, i fan si sono scatenati sotto al post. “Mi sembra che tu ti stia montando un po’ troppo la testa!!!!! Torna quella che eri!!!!”, si legge. E ancora: “Ahh che fa la notorietà di uomini e donne, ringraziate sempre la signora De Filippi!”, “Che persona falsa che sei”, “Mi piacevi, ora sei caduta 3 metri sotto terra” e addirittura “Sì, Samu… A chi vuoi darla a bere?”.

