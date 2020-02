Raffaella Fico è sempre molto attiva su Instagram, ma l’ultimo selfie l’ha catapultata nella bufera. La ex gieffina ed ex di Mario Balotelli è seguita da quasi 500mila follower a cui lei ogni giorno regala video tutorial su come allenarsi, scatti in abito lungo con scollature vertiginose, immagini dei backstage e selfie di ogni genere. E a volte compare anche la figlia Pia, la bimba avuta con Super Mario.

Raffaella Fico è diventata famosa anni fa, grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello 8. Stupenda e molto femminile, con quella cascata di ricci e quel fisico spettacolare. Certo, da quei tempi la partenopea è cambiata. Da quando è uscita dalla Casa più spiata d’Italia il suo volto ha subito una ‘trasformazione’ e in tanti si sono accorti delle visitine dal chirurgo. Ma ultimamente a detta loro sono aumentate. (Continua dopo la foto)

















E Raffaella Fico è finita nel mirino dopo gli ultimi selfie apparsi su Instagram per il presunto abuso di bisturi. Solo qualche settimana fa la mamma della piccola Pia veniva letteralmente asfaltata per un’istantanea in bianco e nero. Qualcuno addirittura l’aveva paragonata al re del pop Michael Jackson. “Sembri Michael Jackson”, “Assomigli sempre di più a Michael Jackson”, si leggeva tra tanti commenti, molti dei quali incentrati su quanto fosse più bella prima. (Continua dopo la foto)















Ora un’altra bufera. Si è scatenata sotto al selfie che Raffaella Fico ha realizzato in macchina, durante una giornata di sole. Nella didascalia la showgirl e modella si limita a salutare il suo pubblico (“Ciaooo!”, scrive semplicemente aggiungendo una lunga serie di hashtag) ma è sotto al post che i suoi fan si sono scatenati. Senza pietà: “Basta la chirurgia sei bella già senza!”, “Peccato Raffaella che ti sei gonfiata pure te… Inguardabile sta bocca!”, “Al naturale eri molto, ma molto più bella”, si legge. (Continua dopo foto e post)











Come spesso accade ci sono anche quelli che vanno oltre: “Ma che schifo, sembra un wrustel bruciato male”, “Perché questa boccona così grande, adesso solo questo si nota”, “Cos’è successo alla tua faccia?!”, “Da arrestare il chirurgo che ti ha fatto una cosa del genere”. E ancora: “Non capisco il tuo bisogno di sottoporti alla chirurgia…Peccato quando eri naturale eri il top” e “Sei diventata un mostro”.

