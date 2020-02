“E sì, amore mio, è in arrivo un fratellino”. Così, con una bellissima foto in bianco e nero con la primogenita Vittoria che le tocca il pancino già visibile l’attrice dà il lieto annuncio ai fan. È incinta per la seconda volta e dopo la femminuccia è in arrivo un maschietto. A distanza di poco tempo (Vittoria è nata a novembre 2018), la bellissima e bravissima Giulia Bevilacqua è di nuovo in dolce attesa.

L'ha fatto sapere a tutti poco fa, con quel post dolcissimo che è stato subito preso d'assalto dai follower. Anche tanti colleghi e amici vip si sono precipitati a fare le congratulazioni a lei e al marito, Nicola Capodanno. Tra i tanti messaggi, anche quelli di Alessandro Roia, Martina Stella, Natasha Stefanenko, Lucia Ocone, Ludovica Sauer e Jane Alexander. Tutti felici per questa bella notizia che Giulia ha voluto condividere su Instagram.

















Giulia Bevilacqua darà un fratellino alla sua Vittoria ma al momento non si sa di più. Né quando è prevista la nascita, né il nome scelto per il bebè. Di sicuro però l'attrice e il marito sono al settimo cielo. Già quando rimase incinta della primogenita Giulia, arrivata alla soglia dei 40 anni, toccava il cielo con un dito.















C’è da dire, poi, che Giulia Bevilacqua non è tra le donne del mondo dello spettacolo “più social”. Tra lei e il marito procede tutto a gonfie vele anche se le foto di coppia non sono all’ordine del giorno sui loro profili Instagram. Tempo fa lei a Io donna disse che Nicola era l’uomo giusto: “Il matrimonio è un impegno, un voler superare gli ostacoli insieme. Ce la metteremo tutta”.











Visualizza questo post su Instagram Eh si, amore mio, è in arrivo un fratellino. ❤️ Un post condiviso da Giulia Bevilacqua (@giuliabevi) in data: 5 Feb 2020 alle ore 4:21 PST



Dopo le nozze, celebrate a Positano a ottobre 2017, un anno dopo è arrivata Vittoria, “la cosa più bella che mi sia capitata nella vita – diceva l’attrice a Vanity Fair – la desideravo ed è arrivata in un momento perfetto e sono felice di questa trasformazione della vita. Più tardi fai un figlio più le abitudini vengono stravolte. Prima potevo fare ciò che volevo a qualsiasi ora della giornata, dormire quando volevo, eppure non c’è niente dell’essere non mamma che mi manca”. E ora la notizia della seconda gravidanza: auguri!

