Al Festival di Sanremo è successo davvero di tutto. Rura Jebreal, Tiziano Ferro, i cantanti, Fiorello, Amadeus, Emma. Poi però è arrivato il momento di Albano e Romina Power, egregiamente presentati dalla figlia Romina Jr. Sono loro che, poco prima di intonare il loro nuovo singolo (che arriva dopo 25 anni di sole cover) ringraziano pubblicamente Cristiano Malgioglio in quanto autore del loro brano. È seduto in prima fila Malgy, vestito di tutto punto e naturalmente il particolare ha generato non pochi commenti sui social: “L’hanno già detto che Malgioglio si è vestito da poltrona dell’Ariston?”.

Sanremo 2020 si apre all’insegna dell’ironia social: le telecamere inquadrano il popolarissimo cantautore, paroliere e personaggio tv dopo l’entrata di Fiorello e gli utenti si scatenano. “Ah, ci sei anche te Malgioglio?”, chiede Fiorello mentre qualche telespettatore twitta: “Cose più belle di Sanremo fino ad ora: Malgy”. “Ma Malgioglio può salire sul palco e cantare lui? Lo meritiamo un bel ‘E mi sono innamorato ma di tuo marito’”, ha detto un altro utente. Continua a leggere dopo la foto

















Il paroliere, seguitissimo dal popolo social, era presente all’Ariston come autore del nuovo singolo di Al Bano e Romina Power, ospiti della prima serata del Festival. Il brano è intitolato “Raccogli l’attimo”. In diretta con Storie Italiane il cantante Al Bano Carrisi è in collegamento da Sanremo e rivela perché non ha partecipato in gara alla Settantesima edizione dello show: “Io sono malato di sanremite ma Romina è americana, lei non ama la gara“. Continua a leggere dopo la foto















La scelta di non partecipare alla gara ha fatto molto discutere prima del Festival e la polemica non si è ancora placata e stupisce tutti Cristiano Malgioglio quando afferma: “Romina ha sbagliato, avrebbero dovuto partecipare in gara”. Cristiano Malgioglio ha rivelato in esclusiva a Storie Italiane che il brano è stato già tradotto in cinese: “Al Bano lo conoscono in tutto il mondo, il brano sarà un successo planetario”. Continua a leggere dopo la foto











A rendere tutto più emozionante la presentatrice d’eccezione Romina Jr Carrisi, la più giovane dei figli di Albano e Romina Power era già stata con i genitori sul palco dell’Ariston: nel 1975 infatti la coppia partecipò in gara con il brano Nostalgia Canaglia e al tempo la cantante americana era incinta.

