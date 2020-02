Manca pochissimo all’inizio della 70esima edizione del Festival di Sanremo. E continuano, imperterrite, le polemiche. L’ultima a che fare con il regolamento che prevede che i finalisti della categoria Nuove Proposte, non si esibiscano in finale. È proprio il regolamento che lo dice e la cosa è sembrata a tutti piuttosto assurda. Ma non è per questo che siamo qui a parlare. Piuttosto, siamo qui per parlare di Elettra Lamborghini che ha avuto una spiacevole disavventura a poche ore dall’inizio del Festival.

La Lamborghini, si sa, è una che sui social condivide tutto. E questi giorni pre-Sanremo ha condiviso coi suoi follower la gioia, l'euforia, l'emozione per il Festival. Ma la vita non è tutta rose e fiori e l'entusiasmo della Lamborghini è stato smorzato da un piccolo inconveniente che la Lamborghini proprio non aveva messo in conto. Ma che cosa le sarà mai successo? Beh, l'ansia a volte gioca brutti scherzi…

















Poco fa Elettra Lamborghini si è mostrata mentre si preparava per il Festival. Ma, nella stanza d'albergo dove si stava preparando, qualcosa è andato storto… È vero, la partecipazione di Elettra Lamborghini a Sanremo non è prevista per la prima serata. Nonostante ciò è già da un po' che la bella ereditiera è arrivata a Sanremo per godersi l'atmosfera di festa. Però, a Sanremo, si è iniziato a sentire anche lo stress. Che ha effetti deleteri sul corpo.















Così, quando Elettra Lamborghini è andata a infilarsi l'anello che gli ha regalato il suo Afrojack, è inorridita: l'anello non le entrava… "Mi si è gonfiata la salsiccia", ha scritto con ironia la Lamborghini in una storia di Instagram. I fan sono impazziti di fronte alla sua simpatia e al suo modo di prendere anche le disavventure con il sorriso sulle labbra. Le sue dita riusciranno a tornare normali per il suo debutto a Sanremo?











Nelle ultime ore Elettra Lamborghini ha risposto a tono a chi l’aveva definita “palla di lardo”. “Sei proprio un deficiente – ha replicato la Lamborghini – sicuramente il profilo fake è dovuto dal fatto che hai il pisellino più piccolo di una mollica di pane, questa cosa ti ha reso infelice ed arrabbiato col mondo… mi dispiace… pisellino”.

