Elettra Lamborghini è in gara a Sanremo 2020. L’ereditiera, cantante e star di Instagram che ha iniziato a farsi conoscere dal grande pubblico partecipando a programmi come Super Shore e Riccanza in onda su Mtv, che nel 2017 ha realizzato un calendario sexy con Playboy e debuttato nel mondo della musica nel 2018 con “Raggaeton” e poi con la hit estiva “Pem Pem”, porterà sul palco dell’Ariston il brano ‘Musica’ e ha già promesso che non deluderà i suoi tanti fan.

“Ebbene sì. È tutto vero – annunciava ai quasi 5 milioni follower di Instagram sotto a una foto molto sexy – Sono ufficialmente tra i 22 big che si esibiranno a febbraio sullo storico palco del Teatro Ariston di Sanremo. Mi sto preparando a questo evento in segreto da tanto tempo”. Poi, rivolgendosi direttamente ai fan: “Io e la mia canzone non vi deluderemo, tranquilli!”. (Continua dopo la foto)

















Elettra Lamborghini ha anche dato una rinfrescata al look per il Festival che, nemmeno a dirlo, ha svelato in anteprima su Instagram. In vista di Sanremo 2020, ha detto addio alla sua chioma lunghissima ed è passata a un long bob netto e scuro portato liscio e con la fila centrale. Un taglio drastico di cui, ha spiegato sempre tra le Storie, Elettra ha sempre avuto un po’ di timore. Ma ora che ha preso coraggio non potrebbe essere più felice perché che i suoi capelli adesso sono più belli e sani. (Continua dopo la foto)















Non resta che aspettare ancora qualche ora, invece, per conoscere quale outfit sceglierà. Conoscendola, saprà come stupire tutti come fa spesso sui social. Come l’altro giorno, quando ha postato una foto con indosso un abito a stampa animalier aderente e scollatissimo. Boom di like e di commenti immediato. Ma non solo complimenti. Anche Elettra deve fare i conti con gli hater. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Spoilerrrrr alerttttt⚠️🤪🥳 #Twerkingqueen el resto es nada TRACKLIST😋😋😋curiosiii?!?! Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini) in data: 31 Gen 2020 alle ore 5:52 PST

Bella palla di lardo.

Cafona peggio di una scrofa. — ProzacK (@ProzacK86) February 3, 2020

Sei proprio un deficiente, sicuramente il profilo fake é dovuto dal fatto che hai il pisellino piu piccolo di una mollica di pane, questa cosa to ha reso infelice ed arrabbiato col mondo… mi dispiace… pisellino https://t.co/tfLVl1XTBI — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) February 3, 2020



Ci spostiamo su Twitter, dove Elettra Lamborghini, rispondendo ai commenti sul suo red carpet a Sanremo 2020 di tanti fan, si è trovata di fronte un messaggio molto offensivo. Ma non è restata a guardare: ha risposto per le rime. Un hater le ha scritto: “Bella palla di lardo. Cafona peggio di una scrofa”. E lei: “Sei proprio un deficiente, sicuramente il profilo fake è dovuto dal fatto che hai il pisellino più piccolo di una mollica di pane, questa cosa ti ha reso infelice ed arrabbiato col mondo… mi dispiace… pisellino”.

