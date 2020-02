Wanda Nara, tutto fuori nei camerini del GF Vip. Ecco come si è fatta vedere: “Il reality lo vinci tu”

È bella da impazzire Wanda Nara che in queste ultime settimane sta facendo girare la testa a mezza Italia. Durante la nona puntata del Grande Fratello Vip, anche Wanda Nara si è mostrata irresistibile. In ogni appuntamento del reality di Canale 5, la bellissima argentina sfoggia dei look davvero pazzeschi. E lo ha fatto anche ieri sera. ‘Sono basica questa sera’, queste le parole della moglie di Mauro Icardi per descrivere il suo look. Con un pantalone classico di color nero a zampa di elefante, una giacca completamente aperta sul Lato A, Wanda ha lasciato senza parole tutti i telespettatori a casa ed, ovviamente, il pubblico in studio. Ma non solo.

Ma il vero ‘scoop’ è arrivato prima di iniziare la nona diretta, la Nara si è lasciata riprendere nei camerini del programma. L’inquadratura della fotocamera utilizzata per questo mini video da urlo è davvero ‘particolare’. Per questo motivo, si vede un po’ troppo. È la vera e propria scoperta del Grande Fratello Vip, Wanda Nara. Con i suoi interventi sempre precisi e puntuali, con la sua simpatia e le sue battute, la bellissima argentina si sta facendo realmente apprezzare da tutto il pubblico italiano. Continua a leggere dopo la foto

















Neanche a dirlo, dalla sua parte, la moglie di Mauro Icardi vanta di una bellezza davvero assoluta. Che, com’è giusto che sia, non perde mai occasione di poter sfoggiare in diretta televisiva. E lo ha fatto anche nel corso della nona diretta. Con una giacca aperta sul Lato che, tra l’altro, mostra chiaramente che al di sotto di essa non c’è biancheria intima, l’argentina ha fatto girare la testa a tutti. Continua a leggere dopo la foto















Un video davvero pazzesco: l’inquadratura scelta è ‘particolare’. E, per questo motivo, mostra un po’ troppo. Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, l’inquadratura del video, ad un certo momento, si sposta di lato. Continua a leggere dopo la foto











Una boma di sensualità: è proprio per questo motivo che, come mostrato, si mette in evidenza chiaramente una parte del suo Lato A. Come dicevamo precedentemente, al di sotto della giacca, Wanda decide di non indossare alcun tipo di biancheria intima. Ne consegue, quindi, che il risultato è davvero pazzesco.

