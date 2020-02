Vanessa Incontrada è tornata in tv con una nuova serie che, a giudicare dai dati di ascolto, è già un successo. Domenica 2 febbraio la bellissima attrice e conduttrice spagnola ha dapprima stregato il pubblico di Domenica In confessandosi con Mara Venier, poi ha appassionato i telespettatori di Rai1 con la fiction Come una madre. Che è partita ‘col botto’: il debutto ha registrato oltre 5 milioni di spettatori con quasi il 22 % di share.

Il primo episodio di Come una madre ha fruttato a Rai1 5.116.275 spettatori pari al 21,63% di share; su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto 2.450.238 spettatori pari al 14,56% di share, su Rai2 Che Tempo che Fa di Fabio Fazio è stato seguito da di 2.196.894 spettatori (8,66% di share), su Italia 1 Enjoy – Ridere fa bene, il nuovo show comico condotto da Diana Del Bufalo e Diego Abatantuono ha chiuso ma con 996.483 spettatori e soltanto il 4,42% di share. (Continua dopo la foto)

















Amore Criminale su Rai3 ha raccolto 959.362 spettatori pari a uno share del 4,03%, Into the Sun su Rete4 è stato seguito da 766.947 spettatori con il 3,25% di share e su La7 Non è l’Arena 1.007.036 spettatori e il 5,05%. Vanessa Incontrada si conferma dunque una regina delle serie tv. Ma anche a Domenica In ha brillato: bellissima e più in forma che mai oltre che di una bravura innegabile. (Continua dopo la foto)















In molti hanno commentato la sua chiacchierata con Mara Venier, colpiti dal suo fascino e dalla grande bellezza, a poche ore dal debutto di Come una madre. “Quando torno a casa dopo le riprese di un film, ho bisogno di un po’ di tempo per riappropriarmi dei miei odori, dei miei sapori – ha svelato l’attrice, reduce da un viaggio di due settimane con la famiglia – Ogni anno mi ritaglio due settimane per poter stare con mio marito e mio figlio. Ho bisogno di stare con loro e di vivermeli a 360 gradi”. (Continua dopo le foto)











A proposito di famiglia, dietro il suo successo c’è sicuramente anche la serenità che è riuscita a raggiungere al fianco dell’uomo della sua vita, Rossano Laurini. Non a caso l’imprenditore è sempre accanto a lei (era fra il pubblico anche durante 20 anni che siamo italiani, lo show condotto con Gigi D’Alessio ed era con lei anche in occasione della prima puntata della fiction). E se sono lontani trova il modo di far sentire la sua presenza. Mentre andava in onda Domenica In, nelle Stories di Instagram, il toscano ha condiviso l’ingresso negli studi della sua Vanessa. Un gesto dolcissimo che ha emozionato molto i fan. “Che meraviglia”, si legge accanto al video in cui la Incontrada saluta la padrona di casa.

