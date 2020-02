Valeria Marini è una delle donne più sensuali e prorompenti dello spettacolo italiano. Viso da bambola e curve esplosive, Valeria, che è nata nel 1967, è diventata famosissima negli anni Novanta e ultimamente l’abbiamo vista spesso in tv. Al Grande Fratello Vip per esempio, dove dopo il faccia a faccia con Rita Rusic, la ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, è rimasta in Casa per qualche giorno.

Valeria Marini, che è nota anche per le sue liaison sentimentali, ha anche presentato il nuovo compagno negli studi di Verissimo. Lui si chiama Gianluigi Martino, è originario di Cosenza ed è più giovane di quasi vent’anni della showgirl sarda famosa anche per i suoi “baci stellari”. Anche Gianluigi fa parte del mondo dello spettacolo. Di mestiere, infatti, lavora dietro le quinte e si occupa di casting e produzioni televisive. (Continua dopo la foto)

















“Sono innamorata! – ha esordito Valeria Marini da Silvia Toffanin -L’incontro con Gianluigi è avvenuto in momento non facile della mia vita. È nata la passione ma in amore, dato che sono stata ferita, ho paura di parlarne”. E a proposito del loro rapporto ha aggiunto: “Avere vicino lui mi ha aiutato tanto. Con lui stiamo insieme da circa un anno. Ho voluto tenere questo amore nascosto perché i rapporti vanno tutelati”. (Continua dopo la foto)















Valeria Marini è molto attiva sul suo profilo Instagram. E ultimamente oltre a dispensare “baci stellari”, ha fatto un regalo ai suoi tanti follower, che la adorano per il suo carattere forte e spumeggiante e ovviamente anche perché è vero e proprio concentrato di sensualità e bellezza. Dopo la parentesi al GF Vip di Alfonso Signorini, la Valeriona nazionale ha stupito ancora una volta con una foto davvero piccante apparsa tra le Storie. (Continua dopo le foto)











Valeria Marini ha condiviso con tutti i suoi fan uno scatto di qualche anno fa in cui è protagonista assoluto il suo fisico statuario. Senza veli in questo caso. ‘Vestita’ soltanto con il suo sguardo sensuale e i tacchi vertiginosi, la showgirl è dir poco irresistibile in questa foto in bianco e nero in cui è ritratta di profilo e sostiene il suo esplosivo décolleté con la mano destra per ripararlo dall’obiettivo del fotografo. E siamo sicuri che i follower hanno gradito.

