Caterina Balivo non è solo la padrona di casa perfetta a ‘Vieni da me’, il salotto tv che ogni pomeriggio apre le sue porte al pubblico di Rai1. La conduttrice 38enne, tra le più amate del piccolo schermo, è anche un’influencer seguitissima. E infatti può essere considerata anche una regina di Instragam, visto che ogni giorno regala ai suoi ammiratori momenti del suo quotidiano, tra ritratti di famiglia, spesso dei suoi bellissimi bambini, immagini del backstage e look stratosferici.

Non è una novità infatti che la Balivo sia considerata anche un'icona di stile e di bellezza, oltre che una presentatrice molto brava. Da tempo ormai dà anteprime degli outfit che indosserà e dei temi che tratterà in puntata ma le foto che piacciono di più ai suoi tanti fan sono quelle che la ritraggono nel suo privato.

















E per iniziare al meglio la settimana sanremese, Caterina Balivo ha voluto stupire i suoi follower con un cambio look. Prima di dare inizio alla nuova puntata di 'Vieni da me', la presentatrice ha mostrato in anteprima il nuovo taglio di capelli. Ha optato per un caschetto molto corto e a giudicare dalle reazioni la visita dal parrucchiere è piaciuta ai fan. Anche al famoso hair stylist, Kikò Nalli ha messo il suo "cuoricino".















“Ho dato un piccolo taglio ai capelli” annuncia la Balivo nella didascalia del post che ricorda ai telespettatori l’appuntamento con ‘Vieni da me’. Nella foto Caterina sorride di gusto all’obiettivo e con una mano si tocca la chioma. Promossa a pieni voti: “Wow!!!! Chi ti ha convinta !!?!”, si legge sotto, “I capelli ti stanno benissimo”. Qualcuno le consiglia anche di optare per una piega più mossa.













“Caterina io ti preferisco sempre con i capelli mossi ti danno un’aria più “friccicherella” come sei realmente tu, ma al tempo stesso elegante e femminile. Ciao Caterina”. E deve aver ascoltato questo suggerimento perché in puntata si è presentata con le onde. Quello che invece non ha convinto molto i fan è stato il look, ovvero un completo zebrato sui toni dell’azzurro: “Cate sempre super ma…o i pantaloni o giacca, no tutto animalier…too much”, le dice una. Ma c’è sempre chi la trova comunque “strepitosa”.

