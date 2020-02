Ilary Blasi, la pausa dalla tv sta per finire. Anche se l’ufficialità non c’è ancora, dalle ultime sarà proprio la conduttrice romana e moglie di Francesco Totti a sostituire Alessia Marcuzzi sul palco de L’Isola dei Famosi. La Marcuzzi, e questo è acclarato, non racconterà le vicende dei naufraghi vip in Honduras quest’anno.

Dopo tante edizioni, sin dal trasferimento del reality dalla Rai a Mediaset, Alessia lascia “in pieno accordo con Mediaset – riferisce la nota di Cologno Monzese – ha preferito rinunciare alla conduzione della prossima edizione dell’Isola dei Famosi”. “Sono alle porte per lei – si precisa – nuovi progetti su Canale 5 che andranno ad aggiungersi alla sua puntata settimanale de Le Iene (in onda da febbraio su Italia 1)”. E mentre già si mormora una sua conduzione del prossimo Summer Festival, il nome di Ilary Blasi è quello che ricorre più spesso tra le sue sostitute all’Isola 2020. (Continua dopo la foto)

















Nel frattempo anche se lontana dal piccolo schermo Ilary Blasi si tiene in contatto con i suoi fan attraverso Instagram. Nelle ultime ore si è anche mostrata mentre prepara ravioli fatti in casa con nonna Marcella, la stessa che l’aveva ispirata per le parrucche del GF Vip 3. “Per me sono un gioco – aveva spiegato a Tv Sorrisi e Canzoni – Mia nonna Marcella ne aveva tante e volevo riportare in auge il suo stile. In America le usano tantissimo, qui da noi dovevo sdoganare un tabù. Poi sono pratiche: arrivi e trovi la testa pronta, già phonata e via!”. (Continua dopo la foto)















Non solo in versione casalinga. Sempre nelle ultime ore Ilary Blasi ha anche dato prova di adorare lo shopping e gli ultimi capi di tendenza. Per un impegno top secret a Londra, per esempio, eccola in hotel con uno stile casual ma griffatissimo: leggings di pelle e maglione azzurro dalle maniche over, abbinato a un paio di stivali firmati Prada. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Let’s start this evening 😎#baglionihotellondon #baglionihotels Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 25 Gen 2020 alle ore 9:58 PST

Visualizza questo post su Instagram Le donne nascondono tanti segreti nelle proprie borse🤫…thanks @gioielleriavintage per questa meraviglia Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 1 Feb 2020 alle ore 5:53 PST



Nel dettaglio si tratta di un modello di anfibi in pelle con la suola a carrarmato. Il prezzo? Non proprio per tutte le tasche: costano 1.300 euro. E che dire della borsa sfoggiata qualche giorno dopo? Una borsa che farebbe invidia a ogni fashion addicted: una Maxi Jumbo Vintage di Chanel nella variante in velluto bordeaux con l’iconica chiusura decorata con la doppia C. Qui saliamo ancora di più: costa 4.500 euro.

