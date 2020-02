Elisabetta Gregoraci, trasparenza ‘pericolosa’: il buongiorno è super (sexy)

In vista del suo 40esimo compleanno, la bellissima Elisabetta Gregoraci si è da poco confessata sulle pagine del settimanale Chi. Ha parlato anche dell’ex marito e papà del suo Nathan Falco, Flavio Briatore. L’imprenditore e la showgirl calabrese sono stati legati per circa 10 anni e per amore del figlio anche dopo il divorzio hanno deciso di mantenere buoni rapporti e di trascorrere le feste tutti insieme.

Un nuovo amore? La Gregoraci rivela al magazine che non riesce a trovarlo perché gli uomini sentono il peso della competizione con Briatore e spesso non riescono a sostenerlo. “Avendo avuto un compagno così – ha svelato Elisabetta parlando dell’ex marito– chi viene dopo sente sempre il confronto e questa cosa non mi aiuta. Non è facile stare con me, ho tante caratteristiche che possono spaventare un uomo”. (Continua dopo la foto)

















La conduttrice e showgirl ha anche detto di aver apprezzato molto il gesto di Flavio Briatore, sceso in campo per difenderla dopo le polemiche sulla sua esclusione dall’Altro Festival di Sanremo. Il prossimo 8 febbraio Elisabetta compirà 40 anni ed è felice non solo della sua vita privata, ma anche della carriera fatta finora: “Sono contenta del mio percorso, sono una che seleziona molto”, ha spiegato sempre a Chi. (Continua dopo la foto)















“Ho iniziato con la moda, sono tuttora testimonial di brand importanti, e ho portato al successo due programmi come Made in Sud, che ho condotto per nove anni, e Battiti Live, che è arrivato alla sua quarta edizione. Ho fatto anche cinema d’autore e penso che cinema e tv si completino”, ha aggiunto la Gregoraci. Che è sempre più bella e sexy su Instagram. E infatti sotto alle ultime foto è scattata l’ovazione dei fan. (Continua dopo foto e post)











Per dare il buongiorno ai fan, Elisabetta Gregoraci si è scattata due selfie davanti allo specchio di casa mentre è alle prese con la sua acconciatura. Ma nessuno ha fatto caso ai becchetti: come non fissare d’altronde il suo décolleté messo in evidenza dal top nero – trasparente – che lascia intravedere l’intimo? La ‘Gregoraci scollatissima’ ha alzato subito la temperatura. E i complimenti sono arrivati a pioggia.

