Un’altra bufera su Antonio Zequila al GF Vip. L’attore e personaggio televisivo originario di Atrani e classe 1964 sta facendo molto discutere nelle ultime ore. Di nuovo, tra l’altro. Perché già qualche giorno fa il pubblico social aveva chiesto a gran voce la squalifica immediata di Zequila per le parole usate nei confronti di Patrick Ray Pugliese.

Mercoledì mattina, appena sveglio, Zequila ha espresso la sua insofferenza verso Patrick mentre chiacchierava con Aristide Malnati e Andrea Denver: “Fabio lo ha preso a cuscinate, io ho dovuto svegliarlo stanotte, lui ha detto ‘scusa, scusa, vado via’, ma dopo 5 minuti è tornato. Se non si mette a dieta dobbiamo legarlo al palo come San Sebastiano…gli lanciamo le palle, lo leghiamo e chi lo prende in fronte vince 100 punti, sui denti 50 e sui genitali 40. Giochiamo con quelle, quelle fanno male eh…”. (Continua dopo la foto)

















Ora invece nel ‘mirino’ di Zequila c’è finita Adriana Volpe. Come riporta Il Giornale, nel commentare un gioco di sketch, il gieffino si è lasciato andare ad alcune battute sgradevoli sul conto della sua coinquilina, in una discussione avuta nella Casa con Paolo Ciavarro e Patrick. “Carlotta era trattenuta, invece Adriana come ha sentito il ginecologo, si è aperta subito e a tutti gli effetti”. (Continua dopo la foto)















E poco dopo, senza minimamente curarsi delle telecamere (e delle strigliate già ricevute per esempio quando ha apostrofato Valeria Marini con la parola “cesso”): “Ha aperto subito le gambe davanti al dottore… sì, ha aperto subito le gambe”. Dichiarazioni, queste di Zequila sulla conduttrice, che in poco tempo hanno indignato il popolo del web. Che ha chiesto di nuovo l’eliminazione de ‘Er mutanda’ dal gioco. (Continua dopo foto e post)









“Invece Adriana appena ha sentito ginecologo ha subito aperto le gambe, era già pronta per la visita” Zequila sei un essere schifoso, spero tu venga smerdato davanti a tutta Italia #GFVIP pic.twitter.com/kPH9adHz6b — ꜱʜɪʟᴀ’ꜱ ᴡᴏʀᴅꜱ 🐍 (@ShilasWords) January 29, 2020

Zequila : eh Adriana appena ha sentito il ginecologo ha aperto le gambe DEVE ESSERE ESPULSO QUESTO SCHIFOSO ….. FUORI VIA SCIÓ 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬 #GFVIP — 🔥 CERSEI LANNISTER 🔥 (@VirginiaRoseVT) January 29, 2020

Perché vogliamo parlare di ieri sera, dopo il gioco delle scenette, in giardino zequila: “Appena ha sentito ginecologo (la volpe) subito ha aperto le gambe, era già pronta per la visita”

Che schifo, veramente una brutta persona #gfvip #zequilafuori — Maaaaat (@_Blsk_) January 30, 2020



“Perché vogliamo parlare di ieri sera -ha scritto un utente su Zequila-, dopo il gioco delle scenette, in giardino Zequila: ‘Appena ha sentito ginecologo, (la Volpe) subito ha aperto le gambe. Era già pronta per la visita’. Che schifo, veramente una brutta persona #gfvip #zequilafuori”. E un altro: “‘Invece, Adriana appena ha sentito ginecologo ha subito aperto le gambe, era già pronta per la visita’. Zequila sei un essere schifoso, spero tu venga smerdato davanti a tutta Italia #GFVIP”.

