Eva Henger ha fatto finalmente pace con la figlia Mercedesz. È successo tutto nel salotto tv di Domenica Live!, dove Barbara d’Urso ha fatto sì che madre e figlia potessero ritrovarsi e ricongiungersi. Il rapporto tra le due si era incrinato quando Eva accusò Lucas Peracchi di essere un fidanzato violento con Mercedesz. Anche in quell’occasione la d’Urso aveva organizzato un confronto tra la Henger, la figlia e il genero ma non aveva raggiunto il risultato sperato.

Il lieto fine è arrivato durante l’ultima puntata di Domenica Live. Dopo una discussione molto accesa, Mercedesz è riuscita a strappare delle scuse alla madre. “Dimmi almeno scusa per quello che hai detto su mio padre! Hai parlato male di me!”, ha chiesto la 28enne a mamma Eva. E lei, facendo un passo verso la figlia: “Non ti voglio offendere, non volevo offenderti e scusa se ti sei sentita offesa”, “Ha detto scusa, era questo quello che volevo!”, ha infine esultato Mercedesz. (Continua dopo la foto)

















Pace fatta, dunque, dopo settimane e settimane di accuse e dichiarazioni pesanti. Quello che invece non è cambiato di una virgola è il fatto che Eva Henger, alla soglia dei 50 anni, continua a essere il sogno erotico degli italiani. Fisico e curve da urlo dell’ex attrice a luci rosse sono continuamente protagoniste dei suoi scatti social. E ogni volta lasciano a bocca aperta i follower. (Continua dopo la foto)















In costume, poi, Eva Henger è insuperabile. Lo ha dimostrato (ancora una volta) nei suoi ultimi post di Instagram, dove è attivissima. Soprattutto nella breve clip, dove il lato B è in bella vista, la madre di Mercedesz Henger regala uno spettacolo che le dune del deserto in confronto passando decisamente in secondo piano. “Una giornata bellissima – è la didascalia del video – Camminare nel deserto è un’esperienza unica. Immersi tra la bellezza e i misteri. Ore di tragitto con una jeep vedendo solo sabbia e colline per arrivare alla fine in una piccola oasi sperduta”. (Continua dopo foto e post)











La location è sicuramente d’effetto, ma a colpire l’attenzione dei fan è un altro panorama: il suo corpo tonico e il suo fondoschiena sodo, tondo e perfetto. Boom di visualizzazioni e di commenti nel giro di pochissimo tempo. “Sei praticamente perfetta”, “Vorrei essere lì con te…”, si legge sotto tra i tantissimi commenti. E ancora: “Sei una Dea”; “Una Dea che cammina sulla sabbia”; “Wow, sei una meraviglia”.

