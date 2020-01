Elisabetta Canalis, gambe accavallate e mutandine in vista: lo scatto della ex velina è roba che scotta

Elisabetta Canalis sempre più sexy. L’ultimo scatto postato dalla ex velina su Instagram ha lasciato tutti i fan a bocca aperta. Elisabetta Canalis è ormai lontana dagli schermi ma il pubblico la segue ancora con grande passione. Ormai Elisabetta vive negli Stati Uniti con il marito, il chirurgo Brian Perri. I due hanno una figlia, Skyler Eva, e sono una bellissima coppia. Ma Elisabetta Canalis è rimasta nel cuore del pubblico. La sua carriera è iniziata a Striscia la notizia, insieme a Maddalena Corvaglia:

le due ballavano insieme sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci e sono diventate grandi amiche. E sono rimaste affiatate a lungo. Poi, però, l’incantesimo si è rotto e, per motivi che non sono stati resi noti, le due hanno litigato. E la loro amicizia è finita. Pare che ci siano di mezzo questione lavorative: Eliabetta e Maddalena avrebbero dovuto aprire insieme un centro di fitness ma qualcosa è andato storto. Non è chiaro se sia questa la causa della loro lite ma in tanti sostengono di sì. Continua a leggere dopo la foto

















A ogni modo non stiamo qui a parlare di questo. Siamo qui per parlare della bellezza e della sensualità di Elisabetta Canalis che, per mantenersi in contatto coi fan, pubblica spesso foto sui social. L’ultimo scatto è da infarto. Come mostrano le sue recenti Instagram Stories, in questi giorni, Elisabetta Canalis è in Giappone insieme alla sua famiglia. Da poco, con la bella luce del mattino, ha condiviso una foto che la ritrae in versione super sexy con le gambe accavallate. Continua a leggere dopo la foto















Sfondo mozzafiato alle sue spalle, Elisabetta Canalis si è fatta fotografare senza pantaloni! Lasciando tutti a bocca aperta. Ma attenzione: lo scatto non è per nulla volgare e mette in mostra la bellezza acqua e sapone di Elisabetta. In monte Fuji alle sue spalle, uno chignon alto in testa, zero trucco e zero pantaloni. Elisabetta è bellissima e i fan non possono non notarlo. E non possono non notare che Ely ha le gambe accavallate e delle deliziose mutandine azzurre. Continua a leggere dopo la foto











Alla vista di quell’immagine, i follower della Canalis sono andati in brodo di giuggiole e le hanno fatto una miriade di complimenti. Splendida! E pensare che ha più di 40 anni… Ma ne dimostra la metà. Che donna! Quando hanno appreso della sua vacanza in Giappone i fan si sono preoccupati per lei pensando che potesse rischiare il contagio del temibile coronavirus partito dalla Cina. Per il momento dal Giappone non arrivano notizie sconfortanti e sembra che la situazione sia ancora sotto controllo.

