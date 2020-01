Jane Alexander, maglioncino striminzito e niente pantaloni: lo scatto bollente incendia la fantasia

Quando ha partecipato al Grande Fratello Vip, nessuno si era accorto della sua sensualità. All’epoca del reality l’attrice Jane Alexander era molto ma molto magra. Troppo magra. E la sua magrezza non metteva in risalto tutta la sua sensualità che invece negli ultimi tempi, è venuta fuori. Come lei stessa ha confessato tempo fa su Instragram, ultimamente ha preso 10 chili e ha trovato un equilibrio che prima non aveva. Jane Alexander sta alla grande. E si vede. Anche dalle foto che posta sui social dove ama mostrarsi in tutta la sua sensualità…

Sono tanti gli scatti in cui Jane Alexander mostra il suo corpo, le scollature provocanti, le curve pericolose. L’ultimo scatto che l’attrice ha postato in rete ha mandato in visibilio i suoi tanti fan. Nello scatto l’attrice indossa solo un maglione a collo alto e degli stivali colorati. Non c’è ombra di pantaloni e la temperatura sale alle stelle… “Mood. (Voi cosa avreste scritto sotto a questa foto?)” ha scritto a didascalia della foto. Continua a leggere dopo la foto

















Ovviamente tutti sono concentrati a guardare le sue gambe chilometriche… Anche “coperta” fino al collo Jane Alexander è sensuale. Perché lei, la sensualità, ce l’ha dentro. Lei sì che sa come mostrare il suo lato più sexy senza scadere nella volgarità. Ed è per questo che i suoi fan la amano tanto… L’ultimo scatto ha davvero scatenato le fantasie proibite dei fan. In molti, infatti, si sono chiesti se sotto quella lunga maglia ci fossero o meno le mutandine… Continua a leggere dopo la foto















I commenti allo scatto sono di tutti i tipi. “Mood termosifoni fortunati e dove trovarli (questo per quanto riguarda le didascalie non censurabili)” è uno dei commenti. “Stare fermi fa camminare pensieri e fantasie..Ops ho dimenticato i pantaloni!” scrive un altro follower. “Siccome si vive d’amore, sto scaldando la cena”, si legge ancora. Sì, quello scatto con lo sguardo malizioso e sensuale ha conquistato i fan che sono scombussolati da tutta quella bellezza… Continua a leggere dopo la foto









Non è certo la prima volta che i follower dell’attrice possono godere di spettacoli simili: sono tantissime le foto in cui Jane Alexander mostra più di quel che dovrebbe. Ma lo fa sempre con garbo, un pizzico di malizia e nessuna volgarità. Ecco perché piace tanto a tutti, donne incluse. E voi che ne dite?

